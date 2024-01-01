Intoxicación alimentaria: la Municipalidad confirmó que el origen fue una venta sin habilitación

Alvear

31 de Diciembre - La Municipalidad de General Alvear informó que el episodio de intoxicación alimentaria que afectó a unas 30 personas se originó a partir del consumo de lomitos elaborados y comercializados en un domicilio particular que no contaba con habilitación ni controles sanitarios.

La directora de Inspección General, Mable Uccelli, explicó que la intervención municipal comenzó tras una comunicación del Hospital Enfermeros Argentinos. “Ayer el director del hospital se comunica con Inspección para ponernos en conocimiento de lo que estaba sucediendo, debido a la gran cantidad de personas que ingresaban por guardia, tanto adultos como niños, con un cuadro de intoxicación”, señaló.

Según detalló, a partir de la información recabada se detectó un patrón común entre los pacientes. “La misma gente manifestó qué había comido y dónde había comprado lo que había consumido en las últimas horas, y todo coincidía en el mismo lugar, donde se vendían lomitos”, indicó.

Uccelli precisó que el lugar señalado corresponde a una vivienda particular. “Nos dirigimos al domicilio indicado y se labró un acta de clausura con la prohibición de venta del producto. No se encontró a nadie en el lugar, por lo que se dejó la notificación bajo la puerta. Se trata de una casa, una cochera donde se elaboraban los lomitos”, explicó, aclarando que no se pudo realizar una inspección ocular por encontrarse el inmueble cerrado.

Posteriormente, el titular de la vivienda se presentó ante el personal municipal. “No contaba con habilitación ni con curso de manipulación de alimentos. Era una venta clandestina, sin ningún tipo de registro ni control bromatológico”, afirmó la funcionaria, quien recordó que la elaboración y venta de comida casera solo está permitida cuando se cumplen los requisitos sanitarios y se realiza la habilitación correspondiente ante el Municipio.

Por su parte, el secretario de Desarrollo, Hugo Molina, destacó la importancia de trabajar desde la prevención y el acompañamiento. “Entendemos que muchas personas buscan generar ingresos, pero siempre invitamos a que se acerquen al Municipio, hagan el curso de manipulación de alimentos y se inscriban. Nuestros bromatólogos no son solo inspectores, también son educadores que acompañan y asesoran”, expresó.

Desde el punto de vista técnico, Molina indicó que el cuadro sería compatible con una contaminación bacteriana. “Por los síntomas que se presentan, esto estaría asociado a la mayonesa utilizada como aderezo, contaminada probablemente a través de los huevos con salmonela”, explicó, y remarcó la importancia de la correcta cocción de los alimentos y del mantenimiento de la cadena de frío, especialmente durante las altas temperaturas.

Finalmente, señaló que el Municipio mantiene contacto permanente con el Hospital Enfermeros Argentinos y que el número definitivo de personas afectadas será informado oficialmente por el nosocomio. “Los síntomas pueden aparecer entre las 8 y las 36 horas posteriores al consumo, y se manifiestan principalmente con diarrea, cólicos y fiebre elevada”, concluyó.