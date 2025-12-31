El Hospital "Enfermeros Argentinos" informó el estado de los intoxicados por comer mayonesa casera

Alvear

31 de Diciembre - El Hospital informó a la comunidad y a los medios de comunicación el estado actualizado de los pacientes atendidos en el marco de un episodio de intoxicación alimentaria registrado en los últimos días en el departamento. En total, fueron atendidos 30 pacientes.

Este miércoles, todavía se encuentran internados pacientes adultos y pediátricos con diagnóstico de gastroenteritis, algunos de ellos asociados a cuadros de deshidratación, quienes permanecen bajo seguimiento médico permanente.

Pacientes adultos (31/12/25):

Masculino de 31 años, continúa internado en observación por diarrea persistente.

Femenina de 32 años, afebril, con deposiciones abundantes, permanece internada en observación.

Pacientes pediátricos:

Menor de 5 años, ingresado el 30/12/25, en buen estado general, afebril y sin diarrea. Se le realizaron análisis de sangre y materia fecal, encontrándose a la espera de resultados.

El 30/12/25 a las 13 horas ingresaron dos menores masculinos de 7 años, con diagnóstico de gastroenteritis y deshidratación. Actualmente se encuentran estables, afebriles y con síntomas leves compatibles con el diagnóstico inicial.

El 31/12/25 a las 10 horas ingresaron dos menores masculinos de 6 y 11 años, con diagnóstico de gastroenteritis y deshidratación. Presentan diarrea persistente y abundante, fiebre y dolor abdominal, permaneciendo internados bajo control clínico estricto.

Asimismo, los progenitores de estos últimos menores han manifestado síntomas compatibles con gastroenteritis, encontrándose en evaluación médica.

Desde el Hospital Enfermeros Argentinos se continúa realizando el seguimiento clínico correspondiente, aplicando los protocolos de atención vigentes y manteniendo comunicación permanente con las autoridades sanitarias competentes.

Se solicita a la población que, ante la aparición de síntomas como diarrea, vómitos, fiebre o dolor abdominal, acuda de manera inmediata a un centro de salud, y se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene y consumo de alimentos elaborados en condiciones sanitarias adecuadas.

El hospital continuará brindando información oficial a medida que se cuente con actualizaciones clínicas y resultados de los estudios en curso.