Educación en 2025: Mendoza muestra avances medibles en lengua y una mejora gradual en matemática

18 de Diciembre - Los resultados de las mediciones provinciales permiten evaluar el impacto de las políticas educativas implementadas y delimitan con claridad los desafíos para la próxima etapa.

Dando cumplimiento a la Ley provincial 9645, este miércoles, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, presentó el informe anual del Plan Estratégico de Alfabetización y Desarrollo de las Habilidades Matemáticas de Mendoza (PEAMM), que exhibe los resultados de los operativos de evaluación y las acciones desarrolladas durante el ciclo lectivo 2025. En el Auditorio del Edificio Margarita Malharro de Torres de la Legislatura provincial y con la presencia de la vicegobernadora Hebe Casado, legisladores y autoridades educativas, el titular de la DGE brindó detalles de lo realizado y alcanzado con esta norma, que declara como políticas educativas prioritarias la alfabetización y, desde este año, las competencias matemáticas en todo el sistema escolar de la provincia.

Con más de 339 mil estudiantes evaluados y la participación de 1.259 escuelas de todos los niveles y modalidades, Mendoza cerró en 2025 un proceso clave de evaluación de aprendizajes que permite observar, con datos comparables, la evolución del sistema educativo luego de la aplicación sostenida de políticas pedagógicas provinciales. Las mediciones censales y muestrales en lengua y matemática muestran avances concretos, especialmente en la reducción de situaciones críticas, y aportan evidencia para orientar las acciones futuras.

“Las evaluaciones hasta el año pasado eran solo en el área de lengua. La novedad es que este año se incorporó un censo a todos los estudiantes de la provincia en el área de matemática”, indicó García Zalazar.

Lengua: avances diferenciados en fluidez lectora y comprensión lectora

El ministro explicó que las mediciones “permiten un proceso que ya se viene trabajando en la alfabetización hace muchos años, que son acciones focalizadas. Se hace el censo de fluidez y de comprensión lectora tres veces al año, se les dan los reportes a las escuelas y permite que cada escuela trabaje con sus estudiantes lo que se denomina los niveles críticos. Es decir que aquellos que no aprueban los contenidos mínimos después puedan recuperar y hacer todas las tareas necesarias para que esos chicos a fin de año tengan los contenidos mínimos”.

En alfabetización, los resultados permiten distinguir con claridad dos dimensiones distintas del aprendizaje: la fluidez lectora y la comprensión lectora, que presentan ritmos de mejora diferentes.

En fluidez lectora, los avances son consistentes y se observan en la evolución de los niveles de desempeño entre mediciones, especialmente en los grados testigos de la primaria, donde se reduce de manera progresiva la proporción de estudiantes en los tramos más críticos y se incrementan los desempeños intermedios. En los grados testigos de la primaria, especialmente en 3° y 6° grado, la evolución de los niveles de desempeño muestra una reducción progresiva de los estudiantes ubicados en los tramos más críticos y un corrimiento hacia desempeños intermedios, lo que evidencia el impacto de las políticas de alfabetización temprana e inicial.

En comprensión lectora, los avances son más graduales pero mensurables. En la tercera medición realizada en 2025, el 89% de los estudiantes respondió correctamente más del 50% de la evaluación. En particular, en 3° grado, el 68 % de los estudiantes superó el 50 % de respuestas correctas en la tercera medición del año. Si bien este resultado muestra una mejora interanual, también confirma que la comprensión profunda de textos constituye el principal desafío de la alfabetización en los próximos años, especialmente a medida que aumenta la complejidad de las tareas cognitivas.

En el nivel secundario, los resultados de fluidez lectora en primer año muestran estabilidad y una leve mejora entre mediciones, lo que indica continuidad de los aprendizajes desarrollados en la primaria. En un contexto históricamente complejo para este nivel, la ausencia de retrocesos y la continuidad de los aprendizajes entre primaria y secundaria constituyen un dato relevante.

Matemática: avances incipientes que marcan un cambio de tendencia

Los resultados en matemática confirman que se trata del desafío estructural más importante del sistema educativo, pero también aportan señales de mejora. El Censo Provincial de Matemática 2025, que alcanzó a más de 354 mil estudiantes de niveles inicial, primario y secundario, permitió contar con un diagnóstico integral sin precedentes a nivel provincial.

“En matemática estábamos muy mal. Argentina viene dando mal sus evaluaciones tanto en las pruebas PISA como en las pruebas Aprender, desde hace muchos años, por lo que Mendoza tomó la determinación de hacer el año pasado una prueba muestral y a partir de este año ya censo. Y ahí hemos logrado subir un porcentaje grande la cantidad de estudiantes aprobados y bajar los niveles críticos”, informó García Zalazar.

La distribución de resultados muestra que la mayor proporción de estudiantes se concentra en el rango intermedio de respuestas correctas (entre el 41 % y el 60 %), mientras que se observa una reducción gradual del grupo con desempeños más bajos: casi un tercio de los estudiantes se ubica por debajo del 40 %, un porcentaje que comienza a descender respecto de mediciones previas. En términos comparativos, los avances son modestos, pero medibles, y se concentran principalmente en los aprendizajes básicos vinculados al reconocimiento de datos y conceptos.

El análisis por procesos indica que las mayores dificultades persisten en la resolución de situaciones problemáticas y en la aplicación de la matemática en contextos reales. Sin embargo, la mejora incipiente en los niveles iniciales de desempeño permite identificar un cambio de tendencia luego de años de resultados críticos, y sienta las bases para profundizar las políticas de fortalecimiento.

Políticas sostenidas y evaluación con sentido formativo

“Los avances registrados en 2025 no se explican de manera aislada. Durante los últimos años, Mendoza desplegó un conjunto de políticas articuladas que incluyen formación docente continua y remunerada, provisión de materiales didácticos y libros, incorporación de tecnología educativa y acompañamiento institucional a las escuelas”, resaltó el ministro García Zalazar.

En lengua, el Plan Estratégico de Alfabetización para Mendoza (PEAMM) consolidó líneas de acción en nivel inicial, primario y superior, con foco en la alfabetización temprana, inicial y avanzada. En matemática, la capacitación de miles de docentes, el uso de plataformas educativas y la realización del primer Congreso Provincial de Matemática fortalecieron las capacidades del sistema para abordar un problema de larga data.

La evaluación cumplió un rol central como herramienta formativa: los datos no solo permiten rendir cuentas, sino que funcionan como insumo directo para la planificación pedagógica, el acompañamiento de supervisores y la elaboración de proyectos institucionales de mejora.

Desafíos 2026: consolidar avances y acelerar la mejora

De cara a 2026, el desafío será consolidar los avances logrados y profundizar la mejora en los aprendizajes más complejos. En alfabetización, las acciones previstas apuntan a ampliar la cobertura en nivel inicial, fortalecer la alfabetización inicial y avanzar en la alfabetización avanzada, con nuevas evaluaciones censales, plataformas de entrenamiento en fluidez y comprensión lectora, y redes de acompañamiento institucional.

En matemática, el foco estará puesto en la alfabetización estadística, el uso pedagógico de los resultados del censo 2025, la formación situada de docentes y la evaluación de impacto del uso de plataformas educativas. El objetivo es pasar de mejoras incipientes a transformaciones sostenidas en las prácticas de enseñanza.

En este sentido García Zalazar manifestó: “La idea es que lleguemos mucho mejor en los indicadores de la provincia que este año fueron muy buenos. Y eso es gracias a un montón de acciones como cursos, capacitaciones, formaciones pagas para los docentes, entrega de libros, etcétera. Se va a seguir con ese plan de capacitaciones y se van a dar nuevos cursos con nuevas metodologías. También vamos a repetir otras que han sido muy exitosas este año, como el primer congreso provincial de matemática, con más de 4.100 docentes”.

Los resultados de 2025 permiten afirmar que el sistema educativo mendocino comenzó a revertir tendencias críticas, especialmente en lengua, y a construir las bases para una mejora estructural en matemática. El desafío ahora es sostener el rumbo, profundizar las políticas y convertir la evidencia en mejores aprendizajes para todos los estudiantes.

Fuente: Prensa Gobernación