Diputados aprobó el Presupuesto pero no se derogó el financiamiento para discapacidad y universidades

18 de Diciembre - El oficialismo logró la media sanción del Presupuesto con una ajustada votación. También la Ley de Inocencia Fiscal, a pesar de las duras críticas de la oposición

La Cámara de Diputados sesionaba este miércoles en torno a un temario propuesto por La Libertad Avanza (LLA) que incluía el proyecto de Presupuesto 2026, la ley de Principio de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por el Equilibrio Fiscal y Monetario. Luego de varias horas de sesión, el Ejecutivo obtuvo la aprobación del Presupuesto, con algunas salvedades y la ley de Principio de Inocencia Fiscal, entre acaloradas críticas de la oposición.

Para el Presupuesto 2026, la votación resultó: 132 votos afirmativos, 97 rechazos y 19 abstenciones. El partido Provincias Unidas se abstuvo con todos sus miembros.

A la hora de la votación en particular, al Ejecutivo no le alcanzaron los votos para voltear el financiamiento para discapacidad y las universidades. Horas antes, la UNCuyo se había expresado sobre estos puntos.

El proyecto aprobado será girado al Senado junto con el de Inocencia Fiscal.

La media sanción al Presupuesto 2026 es un hito, ya que durante dos años el presidente Javier Milei gobernó con una pauta de gastos reconducida, heredada de la gestión de Alberto Fernández.

Cómo votaron los bloques el Presupuesto 2026

Para avanzar con la aprobación en general, el oficialismo contó con el respaldo de un amplio arco de bloques aliados. Acompañaron el PRO, la UCR, el MID, los peronistas disidentes de Elijo Catamarca —alineados con el gobernador Raúl Jalil—, los diputados tucumanos de Independencia —referenciados en el gobernador Osvaldo Jaldo—, los siete legisladores de Innovación Federal (Salta y Misiones), la diputada de La Neuquinidad (espacio del gobernador Rolando Figueroa), un representante de Por Santa Cruz (del gobernador Claudio Vidal) y los dos diputados sanjuaninos de Producción y Trabajo, cercanos al gobernador Marcelo Orrego.

En la vereda opuesta, Fuerza Patria, Encuentro Federal y la izquierda votaron en contra del proyecto. En tanto, Provincias Unidas se abstuvo, aunque tuvo un rol clave al inicio del debate: Nicolás Massot, Miguel Pichetto y un grupo de diputados cordobeses contribuyeron a reunir el quórum necesario para abrir la sesión.

La derrota del oficialismo se produjo durante la votación en particular, cuando parte de los bloques aliados se negó a acompañar el artículo 75, que proponía derogar las leyes de emergencia en discapacidad y el régimen de financiamiento universitario. Esa resistencia marcó un límite al respaldo legislativo y obligará al gobierno a reabrir la negociación política en la Cámara alta.

Polémica por las leyes de financiamiento de discapacidad y universidades

La polémica se encendió al momento de votar el Capítulo XI, donde se encontraba el artículo 75°, que deroga las leyes de Emergencia Nacional en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario. Allí hubo momentos de alta tensión y nerviosismo.

La oposición recalcó por todos los medios que ya se habían convertido en ley tanto el financiamiento para discapacidad como las universidades, por lo que -a su criterio- no era procedente su modificación.

El capítulo completo fue rechazado por 115 votos a favor, 124 en contra y 2 abstenciones.

Con esta pauta de gastos, el oficialismo calculó un crecimiento económico del 5% del PBI, con una inflación anual del 10,1% y un dólar que rondará en diciembre del año que viene lo $1.423. Desde la oposición insistieron en que las previsiones no son realistas ya que, por ejemplo, el dólar terminaría el 2026 por debajo del tipo de cambio actual.

Cómo votaron los legisladores mendocinos

Respecto al voto sobre el Presupuesto en general, así votaron los diputados mendocinos:

Lourdes Arrieta (Provincias Unidas) - Abstención

Emir Félix (PJ) - En contra

Martín Aveiro (PJ) - En contra

Mercedes Llano (PD) - A favor

Pamela Verasay (UCR) - A favor

Lisandro Nieri (UCR) - A favor

Julieta Metral (LLA) - A favor

Álvaro Martínez (LLA) - A favor

Luis Petri (LLA) - A favor

Facundo Correa Llano (LLA) - A favor

Fuente: Diario UNO