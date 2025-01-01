El gobierno envió el proyecto de reforma de la ley de Glaciares

Noticias

16 de Diciembre - En la Cámara de Diputados anunciaron que este miércoles habrá sesión para tratar el Presupuesto 2026.

El Gobierno anunció que envió al Congreso el proyecto de reforma de Protección de Glaciares. En tanto, la Cámara de Diputados anunció que este miércoles sesionará para debatir el proyecto de ley Presupuesto 2026. La iniciativa que modifica la ley que protege los glaciares pone en riesgo la existencia de estas reservas de agua pura ya se planea ser parte del uso intensivo de proyectos mineros que se desarrollarán en zonas cercanas a estas formaciones que son protegidas y, por lo tanto, evita que la megaminería consuma esas reservas estratégicas. El gobierno quiere modificar la actual legislación para entregarle a los gobernadores, sobre todo los aliados, “el ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”.