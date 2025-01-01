Norma Cabaña ganó el certamen del 19° festival de la empanada en Alvear Oeste

Alvear

15 de Diciembre - En el marco de la 19° edición del Festival de la Empanada, realizada en la plaza Manuel Belgrano de Alvear Oeste, Norma Cabaña se quedó con el primer puesto del concurso gastronómico organizado por la Delegación de Alvear Oeste de la Municipalidad de General Alvear. El evento convocó a una importante cantidad de vecinos y visitantes, con propuestas artísticas, feria de artesanos, emprendedores y expositores.

En el marco de la 19° edición del Festival de la Empanada, realizada en la plaza Manuel Belgrano de Alvear Oeste, Norma Cabaña se quedó con el primer puesto del concurso gastronómico organizado por la Delegación de Alvear Oeste de la Municipalidad de General Alvear. El evento convocó a una importante cantidad de vecinos y visitantes, con propuestas artísticas, feria de artesanos, emprendedores y expositores.

Tras conocerse el fallo del jurado, Cabaña expresó su satisfacción por el resultado: “el año pasado participé y salí en el segundo puesto. Este año me volví a anotar y, gracias a Dios, a los jurados y a todos, logré el primer puesto”. La ganadora presentó empanadas de osobuco, una preparación que, según explicó, tiene su propio sello: “el osobuco se hierve, se le echa vino y hay algunas cosas que son secretito…”.

La vecina también destacó el acompañamiento de su familia y el trabajo sostenido que realiza en su emprendimiento: “tengo mi carrito en la plaza, se llama ‘Más que casero’. Estoy muy contenta y agradecida con mis hijos, mi esposo y mis hijas, que siempre me ayudan”. Además, adelantó que el próximo fin de semana ofrecerá las empanadas ganadoras en la plaza departamental.

Por su parte, la delegada de Alvear Oeste, Jimena García, valoró la participación en esta nueva edición del festival, “estamos muy contentos por la convocatoria. Nos encontramos con una plaza llena de artesanos, emprendedores y vecinos que se acercaron a compartir una noche distinta”. García señaló que el certamen contó con 13 inscriptos, entre emprendimientos gastronómicos e instituciones, evaluados por un jurado integrado por cuatro referentes del rubro.

El Festival de la Empanada formó parte de las actividades conmemorativas por el 113° aniversario de Alvear Oeste y otorgó premios de 700 mil pesos para el primer puesto y 300 mil pesos para el segundo.