Kratevas y una magnífica performance en la Fiesta de la Cerveza

Alvear

8 de Diciembre - La banda alvearense Kratevas fue una de las encargadas de telonear en el escenario principal en el festival la Cerveza, a la Mexicana Molotov, una de las bandas más convocantes del rock latinoamericano.

Con un set potente y ajustado, Kratevas salió a escena ante un predio espectacular y respondió con una energía que sorprendió incluso a quienes no conocían su propuesta. La banda desplegó temas propios que mezclan rock alternativo, influencias latonas, Punk, reggae y Ska, y una notable impronta del sur mendocino, logrando encender al público desde los primeros acordes.

Los músicos destacaron la importancia de compartir escenario con una banda del nivel de Molotov y remarcaron que esta oportunidad representa un reconocimiento al crecimiento de la escena local. Tras su presentación, el público acompañó con aplausos sostenidos y mensajes alentadores en redes.

La actuación de Kratevas volvió a poner a General Alvear en el mapa del rock mendocino, mostrando que el talento local puede ocupar grandes escenarios y estar a la altura de cualquier propuesta nacional e internacional.