Velada cultural por el agua: artistas y vecinos coparon el Paseo de los Artesanos en rechazo a los proyectos mineros

Alvear

9 de Diciembre - En la noche de este lunes, el Paseo de los Artesanos se convirtió en el escenario de una nueva manifestación creativa en defensa del agua. Músicos, poetas, dibujantes, artesanos y vecinos participaron de una velada cultural organizada para visibilizar el rechazo a los proyectos mineros que avanzan en la Legislatura provincial.

El encuentro reunió a familias enteras, artistas locales y referentes de la Asamblea del Pueblo, quienes resaltaron la importancia de mantener viva la movilización social en momentos en que el debate por San Jorge y otras iniciativas extractivas vuelve a tensionar a la provincia.

Durante la noche se sucedieron intervenciones musicales, lecturas, danzas y muestras de artesanos, mientras el público acompañaba con aplausos y mensajes en defensa de la Ley 7722, considerada un emblema de nuestro Pueblo.

Los organizadores destacaron que la elección del formato cultural busca mostrar que la defensa del agua también se expresa desde el arte y la comunidad. “La cultura siempre fue parte de esta lucha; nos reúne, nos da identidad y nos recuerda qué estamos defendiendo”, señalaron.

La velada cerró con un fuerte compromiso de continuar con las acciones públicas durante la semana, mientras crece la expectativa por el tratamiento legislativo de los proyectos mineros.

