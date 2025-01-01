Un hombre perdió la vida en accidente en Bowen

Alvear

8 de Diciembre - Un hombre de 38 años perdió la vida al ser atropellado cuando cruzaba la Ruta 188

El hecho tuvo lugar pasadas las 21:00 horas de este lunes, sobre la Ruta Nacional 188, entre calles 16 y 18, del distrito de Bowen, cuando un hombre de 38 años de edad cruzaba la Ruta, caminando, con su bicicleta a la par, y fue atropellado por una camioneta Ford Ranger, al mando de un hombre de 30 años.

En el lugar se hizo presente la ambulancia del Centro de Salud de Bowen, con enfermeros que constataron el deceso del ciclista, de apellido Ávila.

Se le comunica la novedad al Ayudante Fiscal Dr. Mauro Jeréz, quien se apersonó en el lugar solicitando la labor de Policía Científica, dosaje de alcohol a los conductores (que arrojaron resultados negativos), secuestrando los rodados intervinientes y demás medidas de rigor.