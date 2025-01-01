Robaron en una vivienda en Calle Chacabuco

Alvear

5 de Diciembre - Malvivientes se llevaron 2 motores, una motoguadaña y herramientas de alhambrador.

El hecho fue denunciado alrededor de las 18:45 horas de este jueves, en Comisaría 14, después que la víctima, un hombre de 65 años de edad, regresara a su vivienda, ubicada en Calle Chacabuco y Calle 5 se encontrara con el candado de la puerta de ingreso, dañado, y la sustracción de dos motores HP monofásicos color verde, una motoguadaña marca Power color naranja y una bolsa con 40 torniquetes y tensores de alambre.

Se comunicó la novedad al Dr. Jerez, quien dispuso medidas de rigor.