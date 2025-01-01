Un motociclista perdió la vida en Villa Atuel

Noticias

15 de Noviembre - El hombre cayó con su moto durante la tormenta, mientras circulaba por la calle Apague.

Un motociclista de 49 años de edad, falleció pasadas las 16:00 horas de este sábado mientras circulaba por la Calle Apague, del distrito de Villa Atuel, cuando junto a su pareja, de 57, circulaba en una moto Motomel 200 cc, bajo lluvia y tras perder el dominio del rodado, cayeron a la calzada sin intervención de terceros.

Personal del SEC trasladó a los dos ocupantes al nosocomio local. El conductor, de apellido Fernández, ingresó en grave estado y falleció poco después.