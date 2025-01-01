Desbarataron un punto de venta de drogas en Alvear

Alvear

14 de Noviembre - Durante el procedimiento, personal de Lucha contra el Narcotráfico secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo, plantas de marihuana y teléfonos celulares. El operativo contó con la intervención de fiscalías federales.

Efectivos de la Policía de Mendoza realizaron dos procedimientos en distintos puntos de la provincia que permitieron desarticular puntos de venta de drogas y secuestrar cocaína, marihuana, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento.

Los operativos estuvieron a cargo de las divisiones de Lucha contra el Narcotráfico (PCN) de las zonas Este y Sur, con la intervención de fiscalías federales.

En nuestro departamento, personal de la división zonal de Lucha contra el Narcotráfico llevó adelante un allanamiento en una vivienda señalada como punto de venta de drogas bajo la modalidad de narcomenudeo.

Durante el procedimiento se incautaron seis plantines de cannabis sativa (319 gramos), 322 gramos de cocaína, recortes de nailon, tijeras, teléfonos celulares y una importante suma de dinero.

El principal sospechoso fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y quedando a disposición de la Justicia Federal.