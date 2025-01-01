Tres personas lesionadas en un choque frontal y vuelco en Ruta 143

Saturday, 15 De November De 2025
|►
|Escuchar:
|
Según la información oficial, una Ford EcoSport conducida por una mujer de 54 años circulaba de norte a sur cuando, al intentar sobrepasar a un Fiat Cronos, terminó cruzándose de carril y chocando de frente contra el rodado conducido por un joven de 27 años, que viajaba acompañado por una mujer de 28.
Como consecuencia del impacto, la EcoSport volcó y quedó a unos 15 metros de la ruta, sobre la banquina este. En tanto, el Fiat Cronos despistó y terminó a unos 50 metros del lugar del choque.
Los tres involucrados fueron asistidos por el servicio de emergencias y trasladados al hospital con politraumatismos.
En el operativo trabajó personal de la Delegación Vial Zona Sur, Bomberos, Comisaría 60ª, Policía Científica y equipos de Seguridad Vial. La Oficina Fiscal de la jurisdicción quedó a cargo de las actuaciones.