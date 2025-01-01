Tres personas lesionadas en un choque frontal y vuelco en Ruta 143

Noticias

14 de Noviembre - Tres personas resultaron lesionadas este viernes tras un fuerte choque frontal ocurrido alrededor de las 15 horas en el kilómetro 548 de la Ruta Nacional 143, en San Rafael.

Según la información oficial, una Ford EcoSport conducida por una mujer de 54 años circulaba de norte a sur cuando, al intentar sobrepasar a un Fiat Cronos, terminó cruzándose de carril y chocando de frente contra el rodado conducido por un joven de 27 años, que viajaba acompañado por una mujer de 28.



Como consecuencia del impacto, la EcoSport volcó y quedó a unos 15 metros de la ruta, sobre la banquina este. En tanto, el Fiat Cronos despistó y terminó a unos 50 metros del lugar del choque.



Los tres involucrados fueron asistidos por el servicio de emergencias y trasladados al hospital con politraumatismos.



En el operativo trabajó personal de la Delegación Vial Zona Sur, Bomberos, Comisaría 60ª, Policía Científica y equipos de Seguridad Vial. La Oficina Fiscal de la jurisdicción quedó a cargo de las actuaciones.