Estafaron a un hombre en Villa Atuel

Alvear

15 de Noviembre - Esta vez fue vía WhatsApp. Un anciano fue estafado en $300.000.

El hecho ocurrió cuando la víctima, un hombre de 79 años de edad que reside sobre calle Bernardino Izuel, había realizado un reclamo en la EPRE por la quita de subsidio eléctrico. El día de jueves, recibió un mensaje de WhatsApp de una persona que se identificó como operador de Edemsa, quien solicitó datos personales.

Posteriormente, al ingresar a su cuenta bancaria del BNA, constató la transferencia no autorizada de $300.000 a un desconocido. Intervino la Dra. Antonella Martínez.