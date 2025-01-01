El recambio de luminarias LED comenzó en el barrio San Luis

Alvear

13 de Noviembre - La Municipalidad de General Alvear inició el recambio de luminarias LED en el barrio San Luis del distrito de Alvear Oeste, primer sector intervenido tras el anuncio del intendente Alejandro Molero sobre la adquisición de 2.500 luces LED destinadas a modernizar el alumbrado público en todo el departamento.

El secretario de Obras y Servicios Públicos, Emiliano Barbero, destacó que esta acción representa un avance importante en materia de eficiencia energética y optimización de recursos, “como lo anunció el señor Intendente, hemos hecho una compra significativa de luminarias LED, lo que significa un ahorro importante para el municipio. Estamos hablando de casi un 70% de ahorro energético. Con la cantidad que hemos adquirido esperamos cubrir toda la ciudad y los distritos. En esta etapa avanzamos en Alvear Oeste, donde con unas 130 luminarias cerramos el distrito. También trabajaremos en Bowen y Carmensa, con la colaboración de COSPAC y Cecsagal, y luego seguiremos con el casco céntrico de General Alvear”.

La delegada distrital Jimena García celebró el impacto positivo que genera el proyecto en la comunidad: “en estos dos años de gestión hemos realizado el recambio de 150 luces, y ahora se suman 130 más para completar todo el distrito. Los vecinos están muy conformes porque, además del ahorro energético, estas luminarias aportan mayor seguridad y una mejor imagen al lugar”.

García detalló que la intervención actual comprende el barrio San Luis, donde se ubica la Escuela de Agricultura, y continuará en el barrio Viñas del Oeste, el Loteo Consoli y la calle Santa Fe, una vía muy transitada por estudiantes y visitantes del distrito.

Con este plan de recambio, la Municipalidad de General Alvear avanza en la modernización del sistema de alumbrado público, priorizando la eficiencia, la seguridad y el bienestar de los vecinos en cada distrito.