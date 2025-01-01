Amplia participación educativa e institucional en el III Festival Ambiental “El Juncal”

Alvear

13 de Noviembre - Este jueves, la Plaza Carlos María de Alvear fue el punto de encuentro para la realización del III Festival Ambiental “El Juncal”, una propuesta impulsada por la Municipalidad de General Alvear que busca promover prácticas sostenibles y fortalecer el compromiso comunitario con el cuidado del ambiente.

El evento contó con la participación de escuelas, instituciones y empresas que expusieron los proyectos y acciones desarrolladas a lo largo del año en materia de sostenibilidad.

El asesor de Gestión Ambiental, Denis Rabanal, destacó que esta tercera edición continúa la línea iniciada en años anteriores de identificar cada festival con especies de flora autóctona. “Este año elegimos el nombre El Juncal, una planta nativa muy resiliente, como lo es también nuestra comunidad. El objetivo es generar espacios donde se compartan experiencias y se fortalezcan los vínculos entre la sociedad y la naturaleza”, explicó.

Rabanal subrayó que el trabajo conjunto con las instituciones es permanente: “con todas las escuelas e instituciones presentes hemos mantenido contacto durante todo el año. La respuesta siempre es positiva, y aunque algunas no pudieron participar por los exámenes provinciales, contamos con 28 muestras activas de las 36 inscriptas originalmente, lo cual es un excelente número”.

Durante la jornada, los visitantes pudieron recorrer los diferentes stands, conocer proyectos vinculados al reciclaje, energías renovables, gestión de residuos y producción sustentable, además de intercambiar experiencias entre estudiantes, docentes, técnicos y emprendedores locales. También participaron organismos provinciales y nacionales, como la Subsecretaría de Ambiente, Irrigación, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la UTN San Rafael y UGACOOP

Asimismo, se realizó la entrega de reconocimientos a vecinos, empresas e instituciones que se destacaron por su labor ambiental durante el año, y la premiación del Concurso Ambiental “Modo ON”, destinado a escuelas secundarias del departamento.

Los resultados fueron los siguientes:

1° Premio ($2.000.000): Escuela Técnica N° 4-113 Ing. Jorge Raúl Barraquero – 251 puntos.

2° Premio ($1.500.000): Escuela N° 4-220 Nicolás Luna – 238 puntos.

3° Premio ($1.000.000): Escuela Técnica N° 1-105 Enore de Monte – 233 puntos.

El Festival Ambiental “El Juncal” se consolida así como un espacio de encuentro, aprendizaje y compromiso colectivo con el desarrollo sostenible del departamento, reafirmando el trabajo constante de la comunidad alvearense en favor del ambiente.