“Años Cortos, Días Eternos”: una proyección que emocionó y generó reflexión

Alvear

13 de Noviembre - Con una sala colmada, se presentó por segunda vez en el Cine Teatro Antonio Lafalla el documental “Años Cortos, Días Eternos” de la directora Silvina Estevez, una producción que invita a reflexionar sobre las maternidades y especialmente sobre el puerperio como una etapa de profundos cambios y emociones.

La Licenciada en Psicología Gabriela Noguerol, una de las organizadoras de la actividad junto a la profesora Mariela Ortego, expresó: “por segunda vez se proyecta acá en Alvear y es una película que habla sobre las maternidades, centrándose en el puerperio como etapa que todas transitamos con mucha ambivalencia y todas las emociones, un cóctel. Es una historia que reúne la historia de varias mujeres durante cuatro años y ahí se desenvuelve y nos invita a pasar a todos también por la risa, la emoción, la nostalgia, el humor.”

Noguerol destacó que la iniciativa surgió del deseo de volver a compartir esta obra luego de su primera proyección en 2022: “Tenía ganas de pasarlo otra vez porque es muy hermosa. Lo propuse y la respuesta fue increíble. Estamos con sala llena, muy agradecidas y emocionadas.”

Por su parte, Mariela Ortego remarcó: “entendemos que todas pasamos por la maternidad o acompañamos maternidades. No hay edades para esta película, cada una la vive desde su historia. Apostábamos a sala llena y lo logramos; estamos felices y muy agradecidas por el acompañamiento.”

Desde el público, Lucila Roldán compartió su reflexión tras la proyección: “me parece hermoso que se generen estos encuentros, me sumo a que deberían venir más varones. Se muestran muchas generaciones y muchas maternidades, porque no hay una sola forma de maternar y me parece que es necesario entenderlo para que seamos empáticas y sororas con las otras.”

El encuentro culminó con un intercambio entre las presentes, donde se compartieron experiencias y reflexiones personales sobre la maternidad, la empatía y el acompañamiento mutuo. La proyección dejó un mensaje claro: visibilizar las distintas formas de maternar y construir una sociedad más comprensiva y solidaria.