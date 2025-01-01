General Alvear fue sede de la Semana Global del Emprendimiento 2025 – Región Sur

Alvear

12 de Noviembre - Durante la mañana de este miércoles, el Polo Educativo Superior fue el punto de encuentro para la Semana Global del Emprendimiento 2025 – Región Sur, una actividad que reunió a referentes del sector público, privado y académico con el propósito de impulsar la innovación, la creatividad y el espíritu emprendedor como motores de desarrollo regional.

La Semana Global del Emprendimiento se celebra de manera simultánea en más de 170 países y constituye una de las plataformas internacionales más importantes para la promoción del emprendedurismo. En esta edición, General Alvear formó parte activa de la iniciativa, organizada de manera conjunta por la Dirección de Emprendedores y Cooperativas del Ministerio de Producción, el Municipio de General Alvear y la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería.

El encuentro contó además con el acompañamiento del Gobierno de la Región del Maule (Chile), los municipios de San Rafael y Malargüe, la Universidad Católica del Maule, la Universidad Nacional de Cuyo, la Cámara de Comercio de Malargüe, la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, Génesis Incubadora de Empresas, FUDAPEM Incubadora de Empresas de Malargüe y la Delegación Sur del Ministerio de Producción.

Todas estas instituciones se unieron bajo un mismo propósito: fortalecer el ecosistema productivo regional y poner en valor el rol de los emprendedores como protagonistas del crecimiento económico y social.