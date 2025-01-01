Los bancos están cerrados este jueves por el Día del Bancario

Noticias

6 de Noviembre - Por el Día del Bancario, los bancos de Mendoza y el país están cerrados este jueves. Qué se conmemora

Los bancos de Mendoza y el país están cerrados este jueves 6 de noviembre en conmemoración del Día del Bancario. Por lo tanto, la actividad en las sedes está suspendida y se sugiere a los usuarios reprogramar sus trámites para otra jornada.

A nivel nacional, el gremio La Bancaria está presidido por el mendocino Sergio Omar Palazzo, cercano a Cristina Fernández de Kirchner e histórico dirigente sindical del sector.

Qué se conmemora el Día del Bancario

El 6 de noviembre de 1924 se fundó la Asociación Bancaria, un primer paso para la organización sindical de los trabajadores de la actividad, fruto de un largo eslabonamiento de luchas desde principios del siglo XX.

Desde entonces, los bancarios han conseguido beneficios que suelen ser tema de conversación entre quienes se dedican a otros rubros: desde bonos especiales a un régimen horario particular, normativas que marcan una diferencia respecto a las rutinas de la mayoría de los argentinos.

Por lo tanto, en las entidades se sigue este jueves la misma normativa que en los feriados nacionales, o sea que las operaciones están suspendidas. Tampoco opera la bolsa ni el mercado cambiario. Sí se puede operar utilizando apps, homebanking y cajeros, aparte de extraer dinero en comercios, supermercados y farmacias habilitados.

En el caso de los vencimientos, se comunicó que aquellas operaciones que venzan hoy se reprograman para el próximo día hábil, como suele ocurrir habitualmente.