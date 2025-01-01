Ingresar

Tuesday, 4 De November De 2025

Otro ajuste para la “casta de a pie”

3 de Noviembre - Aumenta nuevamente el pasaje de colectivo y la Empresa “La Unión” dio a conocer sus nuevos precios.

Los siguientes, serán los precios que regirán a partir del 10 de noviembre, que afectarán a los alvearenses:

General Alvear/Mendoza Capital: $25.560

General Alvear/San Rafael: $9.120

General Alvear/Bowen: $3.000

General Alvear/Real del Padre: $3.000

General Alvear/Carmensa: $3.000

General Alvear/Alvear Oeste: $1.920

General Alvear/Punta del Agua: $13.560

 

El incremento responde al nuevo cuadro tarifario provincial para los servicios de media y larga distancia.

por Miguel Lieby