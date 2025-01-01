Otro ajuste para la “casta de a pie”

Tuesday, 4 De November De 2025
Los siguientes, serán los precios que regirán a partir del 10 de noviembre, que afectarán a los alvearenses:
General Alvear/Mendoza Capital: $25.560
General Alvear/San Rafael: $9.120
General Alvear/Bowen: $3.000
General Alvear/Real del Padre: $3.000
General Alvear/Carmensa: $3.000
General Alvear/Alvear Oeste: $1.920
General Alvear/Punta del Agua: $13.560
El incremento responde al nuevo cuadro tarifario provincial para los servicios de media y larga distancia.