Tuesday, 4 De November De 2025

Continúa el "Arte en los Hospitales"

3 de Noviembre - Este sábado se desarrolló una nueva edición de “Arte en los Hospitales” en el Hospital Enfermeros Argentinos, con la participación especial de la Virreina Departamental de la Vendimia, Abril Velazquez, y el acompañamiento de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Alvear.

La jornada contó con danza folclórica, lecturas de poemas de escritores alvearenses y actividades con mandalas, que permitieron generar un ámbito de participación e intercambio entre pacientes, personal de salud y artistas locales.

por Miguel Lieby