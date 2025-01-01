Continúa el "Arte en los Hospitales"

Tuesday, 4 De November De 2025
|►
|Escuchar:
|
Este sábado se desarrolló una nueva edición de “Arte en los Hospitales” en el Hospital Enfermeros Argentinos, con la participación especial de la Virreina Departamental de la Vendimia, Abril Velazquez, y el acompañamiento de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Alvear.
La jornada contó con danza folclórica, lecturas de poemas de escritores alvearenses y actividades con mandalas, que permitieron generar un ámbito de participación e intercambio entre pacientes, personal de salud y artistas locales.