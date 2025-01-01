Se viene el Tercer Festival Ambiental

Alvear

7 de Octubre - El asesor de Gestión Ambiental del municipio, Denis Rabanal, anunció oficialmente la realización del Tercer Festival Ambiental, que se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre, en la Plaza Departamental Carlos María de Alvear, entre las 9:00 y las 12:00 horas.

Durante una conferencia de prensa, Rabanal destacó que el objetivo principal del festival es ofrecer un espacio donde instituciones educativas, empresas privadas y emprendedores puedan exponer las actividades ambientales que han desarrollado a lo largo del año 2025.

“Estamos preparando y lanzando el tercer Festival Ambiental que, como los años anteriores, se va a realizar en la Plaza Departamental Carlos María de Alvear. Lo que estamos haciendo hoy con este lanzamiento es invitar a todas las instituciones educativas y privadas a que puedan comenzar a inscribirse”, expresó el funcionario.

El evento contará con stands interactivos donde cada institución participante podrá mostrar sus proyectos, acciones de concientización, reciclaje, eficiencia energética, conservación del ambiente y otras iniciativas relacionadas. El año pasado, el festival reunió aproximadamente 40 muestras, y para esta edición se espera igualar o incluso superar esa cifra.

Como novedad, este año se implementará una organización temática de los stands, agrupando a las instituciones con proyectos similares. Esta decisión tiene como fin fomentar el intercambio de ideas y enriquecer tanto la experiencia de los expositores como la del público visitante.

¿Cómo participar?

Las instituciones educativas y empresas que ya han trabajado previamente con la Oficina de Gestión Ambiental han recibido una invitación formal. Sin embargo, toda entidad interesada puede sumarse al festival. Para hacerlo, deben dirigirse personalmente a la oficina ubicada en calle Paso de los Andes y Roca, comunicarse al teléfono fijo 427611, o enviar un mensaje de texto o WhatsApp al 2625 578861

Desde la organización se extiende también una invitación a toda la comunidad a asistir al evento, recorrer los stands y conocer de cerca las acciones que diferentes actores del departamento están llevando a cabo en materia ambiental.