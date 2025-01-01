AJEDREZ: Se jugó el 2º torneo de la Liga Juvenil

Sunday, 5 De October De 2025
Este fin de semana se disputó el 2º torneo de la Liga Juvenil del departamento, una de las más duras de la Provincia, con 25 jugadores de diferentes escuelas Secundarias.
El torneo, organizado en forma conjunta por la Escuela Municipal de Ajedrez y la Agrupación Alvearense, fue ganado por el múltiple Campeón Provincial de categorías Juveniles, Juan Sebastián Lieby, de la Escuela Jorge Barraquero, con 6 triunfos en 6 juegos.
En Segundo lugar, finalizó otro de los fuertes jugadores juveniles de la Provincia, Elías Mattus, con 5 victorias y 1 derrota, ante Lieby.
El tercer peldaño del Podio quedó en manos de una de las buenas apariciones de la Escuela de Agricultura, Juan Ignacio Martínez
Principales Posiciones 2º Torneo Liga Juvenil
1º Juan Sebastián Lieby (Esc. J. Barraquero) 6 Pts
2º Elías Mattus (Esc. Preceptora H. Coria) 5 Pts
3º Juan Ignacio Martínez (Esc. Agricultura) 4,5 Pt
4º Alexis Tapia (Esc. 12 de Agosto) 4 Pts
5º Federico Formini (Esc. Bernardino Izuel) 4 Pts
6º Maximiliano Morales (Esc. Agricultura) 4 Pts
7º Matías Oliva (Esc. Agricultura) 4 Pts
8º Julián Aguirre (Esc. Agricultura) 3,5 Pts
9º Franco Sayago (Esc. Agricultura) 3,5 Pts
10º Tiago Cabrera (Esc. Agricultura) 3,5 Pt
La Liga, es liderada por Elías Mattus, seguido por el Villatuelino Federico Formini, de gran presente y Alexis Tapia, de la Escuela 12 de Agosto.
Principales Posiciones – Liga Juvenil 2025:
1º Elías Mattus (Esc. Preceptora H. Coria) 20 Pts
2º Federico Formini (Esc. Bernardino Izuel) 18 Pts
3º Alexis Tapia (Esc. 12 de Agosto) 18 Pts
4º Julián Aguirre (Esc. Agricultura) 16 Pts
5º Camilo Lieby (Esc. Agricultura) 15 Pts
6º Juan Sebastián Lieby (Esc. J. Barraquero) 15 Pts
7º Juan Ignacio Martínez (Esc. Agricultura) 11 Pt
8º Maximiliano Morales (Esc. Agricultura) 10 Pts
9º Gaetano Oliva (Esc. Agricultura) 4 Pts
10º Matías Oliva (Esc. Agricultura) 4 Pts
11º Francesco Giunchi (Esc. Agricultura) 3 Pts
12º Benjamín Navarrete (Esc. Agricultura) 2 Pts
13º Franco Sayago (Esc. Agricultura) 2 Pts
15º Tiago Cabrera (Esc. Agricultura) 1 Pt