Sunday, 5 De October De 2025

AJEDREZ: Se jugó el 2º torneo de la Liga Juvenil

5 de Octubre - “Juanse” Lieby se coronó Campeón invicto, seguido por Elías Mattus que es quién más puntos ha sumado durante el año y lidera en soledad.

Este fin de semana se disputó el 2º torneo de la Liga Juvenil del departamento, una de las más duras de la Provincia, con 25 jugadores de diferentes escuelas Secundarias.

El torneo, organizado en forma conjunta por la Escuela Municipal de Ajedrez y la Agrupación Alvearense, fue ganado por el múltiple Campeón Provincial de categorías Juveniles, Juan Sebastián Lieby, de la Escuela Jorge Barraquero, con 6 triunfos en 6 juegos.

En Segundo lugar, finalizó otro de los fuertes jugadores juveniles de la Provincia, Elías Mattus, con 5 victorias y 1 derrota, ante Lieby.

El tercer peldaño del Podio quedó en manos de una de las buenas apariciones de la Escuela de Agricultura, Juan Ignacio Martínez

Principales Posiciones 2º Torneo Liga Juvenil

1º Juan Sebastián Lieby (Esc. J. Barraquero) 6 Pts

2º Elías Mattus (Esc. Preceptora H. Coria) 5 Pts

3º Juan Ignacio Martínez (Esc. Agricultura) 4,5 Pt

4º Alexis Tapia (Esc. 12 de Agosto) 4 Pts

5º Federico Formini (Esc. Bernardino Izuel) 4 Pts

6º Maximiliano Morales (Esc. Agricultura) 4 Pts

7º Matías Oliva (Esc. Agricultura) 4 Pts

8º Julián Aguirre (Esc. Agricultura) 3,5 Pts

9º Franco Sayago (Esc. Agricultura) 3,5 Pts

10º Tiago Cabrera (Esc. Agricultura) 3,5 Pt

 

La Liga, es liderada por Elías Mattus, seguido por el Villatuelino Federico Formini, de gran presente y Alexis Tapia, de la Escuela 12 de Agosto.

 

Principales Posiciones – Liga Juvenil 2025:

1º Elías Mattus (Esc. Preceptora H. Coria) 20 Pts

2º Federico Formini (Esc. Bernardino Izuel) 18 Pts

3º Alexis Tapia (Esc. 12 de Agosto) 18 Pts

4º Julián Aguirre (Esc. Agricultura) 16 Pts

5º Camilo Lieby (Esc. Agricultura) 15 Pts

6º Juan Sebastián Lieby (Esc. J. Barraquero) 15 Pts

7º Juan Ignacio Martínez (Esc. Agricultura) 11 Pt

8º Maximiliano Morales (Esc. Agricultura) 10 Pts

9º Gaetano Oliva (Esc. Agricultura) 4 Pts

10º Matías Oliva (Esc. Agricultura) 4 Pts

11º Francesco Giunchi (Esc. Agricultura) 3 Pts

12º Benjamín Navarrete (Esc. Agricultura) 2 Pts

13º Franco Sayago (Esc. Agricultura) 2 Pts

15º Tiago Cabrera (Esc. Agricultura) 1 Pt

por Miguel Lieby