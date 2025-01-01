COPA PAÍS: Alvear sigue haciendo historia y es semifinalista

Deportes

1 de Octubre - Por penales, el representativo de la liga Alvearense de fútbol eliminó a San Pedro, en Buenos Aires y está entre los 4 mejores del país.

En un encuentro aguerrido, donde la Selección Alvearense llegó con ventaja por haber ganado en el Estadio “Héctor Moncada” por 2-1 la semana anterior, el elenco Sanpedrino logró imponerse con el tanto de Joaquín Blain, que anotó a 15 minutos del final del encuentro y llevó el duelo a definición por penales, donde se agigantó el gran Dante Barroso, que detuvo los penales del Capitán de San Pedro, Báez Corradi y de Fabricio Sacca.

Los alvearenses esperan ahora por su rival en las semifinales nacionales, que saldrá del cruce entre Tandil y Neuquén.