COPA PAÍS: Alvear sigue haciendo historia y es semifinalista

Thursday, 2 De October De 2025
|►
|Escuchar:
|
En un encuentro aguerrido, donde la Selección Alvearense llegó con ventaja por haber ganado en el Estadio “Héctor Moncada” por 2-1 la semana anterior, el elenco Sanpedrino logró imponerse con el tanto de Joaquín Blain, que anotó a 15 minutos del final del encuentro y llevó el duelo a definición por penales, donde se agigantó el gran Dante Barroso, que detuvo los penales del Capitán de San Pedro, Báez Corradi y de Fabricio Sacca.
Los alvearenses esperan ahora por su rival en las semifinales nacionales, que saldrá del cruce entre Tandil y Neuquén.