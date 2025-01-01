Alvear será sede de la Feria del Libro 2025

Alvear

30 de Septiembre - Este fin de semana General Alvear tendrá la edición 2025 de la Feria del Libro, dedicada al recordado artista mendocino Juan Giménez. El encuentro tendrá lugar en el Mercado Municipal y ofrecerá dos jornadas de actividades para todas las edades:

• Viernes 3 de octubre: de 10 a 12 y de 15 a 21 horas.

• Sábado 4 de octubre: de 15 a 20 horas.

La propuesta incluye presentaciones de libros, charlas, espectáculos artísticos, actividades lúdicas y encuentros con escritores, además de la posibilidad de participar en un espacio de canje de ejemplares.

“General Alvear va a ser sede de la Feria del Libro, el año pasado fue en San Rafael y este año nuestro departamento se llena de libros y literatura”, destacó la directora de Cultura, María Delia Achetoni.

Entre las actividades, se presentarán bibliotecas populares, asociaciones de escritores, librerías y editoriales, además de intervenciones con personajes literarios que recorrerán el predio.

En esta edición, se pondrá en valor la producción local con la participación de tres autores alvearenses: Daniel De Monte, el Taller La Hoja de Norma Porta y Andrés Allende, quienes compartirán sus obras con el público.

Agenda artística en el Teatro Antonio Lafalla

La feria también tendrá un complemento en el escenario mayor del departamento. El viernes 3 de octubre, el teatro recibirá al actor Fabián Mena con un unipersonal, mientras que el sábado 4 de octubre será el turno del reconocido músico Nito Mestre, que celebrará sus 50 años de trayectoria.

El acceso a estas presentaciones será solidario: la entrada consistirá en la donación de un artículo escolar, que luego será distribuido en instituciones educativas del departamento. En tanto, todas las actividades del Mercado Municipal serán gratuitas.

Canje de libros y actividades destacadas

La feria también ofrecerá un espacio especial de canje de libros, una oportunidad para que los vecinos acerquen ejemplares ya leídos —en buen estado— y se lleven otros a cambio. Además, se presentará el nuevo libro de Gabriela “Gaby” Chiapa, sumando así más voces a la propuesta cultural.

“Queremos que la feria inunde de letras y lecturas al departamento. Es una gran oportunidad para que todos se acerquen, disfruten y participen de este encuentro que pone en valor la cultura y el talento local”, concluyó Achetoni.