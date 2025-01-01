Se realizó la edición departamental de La Receta de mi Abuela/o

Alvear

30 de Septiembre - Durante la mañana de este lunes se llevó a cabo en el centro de jubilados y pensionados de Bowen, la instancia departamental del certamen “La Receta de mi Abuela/o”, un concurso que busca rescatar sabores tradicionales y las historias familiares que acompañan a cada plato.

Del encuentro participaron el intendente Alejandro Molero, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante Alejandra Torti, el delegado de Bowen Luis Gergeluk, el director de Adultos Mayores de Mendoza Lucas Luppo y la directora de Familias Gabriela Arzelán, quienes además fueron los encargados de elegir la receta ganadora.

En esta edición hubo una importante participación de adultos mayores, quienes compartieron sus recetas y relatos de vida. La directora de Familia, Gabriela Arzelán, destacó: “no solo se comparte lo rico y sabroso, sino también la historia y las tradiciones que acompañan a cada receta”.

La ganadora fue Graciela Verdini, con bombones de chocolate rellenos de ciruela, nuez y dulce de leche, quien aseguró: “muy feliz porque me encanta cocinar y más aún al resultar ganadora. Ahora espero representar muy bien al sur en la etapa provincial”.

El director de Adultos Mayores de Mendoza, Lucas Luppo, subrayó: “este concurso busca recuperar nuestra idiosincrasia y que no se pierdan aquellas recetas que nuestras abuelas y bisabuelas nos transmitían”.

Además, adelantó que la final provincial se llevará a cabo el 18 de octubre en el departamento de San Carlos, con la participación de los finalistas de toda la provincia.

La jornada reflejó el valor cultural y afectivo de la cocina como espacio de encuentro y transmisión de saberes, revalorizando el aporte de los adultos mayores en la comunidad alvearense.