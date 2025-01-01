Irrigación entregó máquinas a Asociaciones de Inspecciones de Cauce del Río Atuel

Alvear

30 de Septiembre - El Superintendente Sergio Marinelli y el Intendente de General Alvear, Alejandro Molero, participaron del acto. Fue en el Multiespacio Bodega Faraón, donde además inició la capacitación de riego intrafinca con más de 100 asistentes.

La semana comenzó con entrega de máquinas para Asociaciones de Inspecciones de Cauce de la cuenca del río Atuel. En el acto, que se llevó a cabo en el Multiespacio Bodega Faraón, en General Alvear, estuvieron presentes el Superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli y el Intendente de la comuna de Alvear, Alejandro Molero. Acompañaron, además, el Subdelegado de la cuenca, Santiago del Río y más de 100 productores.

Dos nuevas retroexcavadoras, valuadas en $175 millones cada una, fueron entregadas a las Asociaciones Atuel Medio y Bowen. Estas máquinas fueron recientemente adquiridas por el organismo del agua, con fondos presupuestarios propios correspondientes al 2026.

Previo a la firma de los convenios con los representantes de las Asociaciones respectivas, el Superintendente hizo referencia a los programas que se implementan en la cuenca, de asistencia técnica para la implementación del software de distribución y de relevamiento de la red secundaria y terciaria, a través de una asistencia técnica con profesionales que trabajan coordinadamente con técnicos de la Subdelegación y con Inspectores de Cauce de la cuenca.

Inició el programa de Asistencia Técnica en Riego Agrícola

Alrededor de 100 productores fueron parte de la primera jornada de capacitación del programa orientado a mejorar el riego intrafinca, enmarcado en el programa de asistencia técnico-financiera de la Provincia de Mendoza con el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La capacitación continuará con dos encuentros más, los próximos 6 y 13 del octubre, otra charla teórica y luego, con una parcela demostrativa.

La capacitación, que es brindada por técnicos de Irrigación y del INTA, facilita el acceso a herramientas de financiamiento orientadas a la incorporación de tecnología de riego y la modernización de la infraestructura intrafinca, elementos fundamentales para optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico, acompañando a los productores en el proceso de solicitud de crédito ante CFI. Su objetivo es transformar el riego en un motor de desarrollo sostenible, resiliente y competitivo para el agro mendocino. La mejora en el riego intrafinca es crucial para el sector hídrico de Mendoza.