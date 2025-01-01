Robaron en una vivienda de Calle 5

Alvear

28 de Septiembre - Malvivientes se llevaron teléfonos, un televisor y $40.000 en efectivo

El hecho ocurrió alrededor de las 23:00 horas de este sábado, cuando la víctima, un hombre de 67 años de edad, se retiró de su vivienda de Calle 5 y Chacabuco y al regresar, constató que desconocidos habían violentado la puerta de ingreso y sustraído tres televisores (solo uno identificado marca Sony), tres celulares Samsung modelos J6, J2 y A04, $40.000 en efectivo y un nebulizador color blanco.

La Ayudante Fiscal Dra. Martínez dispuso las medidas de rigor.