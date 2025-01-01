Los Tipitos se presentaron con un gran show en la Fiesta de la Cerveza del sur mendocino

Alvear

27 de Septiembre - Los Tipitos se presentaron con un gran show sobre el escenario Río Atuel durante una primera edición de la Fiesta de la Cerveza del sur mendocino. La emblemática banda argentina ofreció un espectáculo enérgico y emotivo que fue ovacionado por un público que no dejó de cantar, saltar y emocionarse con cada tema.

Antes de subir al escenario, Raúl Ruffino, Federico Bugallo y Walter Piancioli compartieron un momento íntimo con la prensa, en el que reflexionaron sobre su vínculo con el público y la experiencia de tocar en distintos rincones del país.

“A veces la lista no cambia tanto, pero lo que hacemos es sacar las canciones más radiables, las más conocidas, y en ese rato aprovechamos para compartir con la gente, para conectar y hacer payasadas”, comentaron entre risas.

Consultados sobre el estado de ánimo previo al show, reconocieron que la energía del público es determinante: “depende de cuándo es primero la interacción. Con el público se produce algo único, y es por eso que trabajamos toda la vida: por esa conexión. Seguimos tocando en las calles, en las peatonales, en los colectivos… De ahí venimos”.

Con una carrera construida desde la autogestión y la cercanía con la gente, Los Tipitos valoraron especialmente el poder formar parte de un festival tan convocante.

“Para nosotros es siempre un orgullo y un honor llegar hasta acá, que nos contraten y ser parte de un festival tan importante. Compartir cartel con bandas como Guasones, Caligaris o Natalie Pérez es un privilegio. Y además, ¡mirá dónde estamos!”.

Durante el show, repasaron clásicos infaltables de su repertorio y también se dieron el gusto de improvisar, dialogar con el público y generar esa atmósfera única que solo una banda con su trayectoria puede lograr.