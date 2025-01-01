El Plan de la Mariposa sacudió General Alvear con un show cargado de energía

Alvear

27 de Septiembre - Como si fueran una tormenta eléctrica emocional, El Plan de la Mariposa desató toda su potencia escénica en el escenario Andes Origen del predio ferial durante la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino. El público, entregado desde el primer acorde, vivió una noche en la que la música se transformó en rito, danza y comunión colectiva.

La banda nacida en Necochea, que viene recorriendo el país con una gira cada vez más intensa y diversa, ofreció un espectáculo visceral y ecléctico, donde el rock, lo tribal, lo poético y lo teatral convivieron en perfecta armonía. Como es habitual en sus presentaciones, no hubo lugar para lo predecible: sus shows son una celebración del arte vivo, del ahora.

“Acabamos de tocar y estamos con buena energía. Fue una noche linda. Quedan muchas bandas todavía por ver y eso también está buenísimo”, comentó Sebastián tras bajarse del escenario. “Hace poquito habíamos venido a Alvear, allá por 2021. Volver con este marco es muy emocionante”.

Un show con alma, cuerpo y familia

En el predio se respiraba un ambiente muy particular: familias enteras, niños sobre los hombros de sus padres, grupos de amigos, jóvenes y adultos que, aunque de generaciones distintas, compartían el mismo entusiasmo. Sobre esa diversidad, Santiago reflexionó con claridad: “me encanta que venga la familia. La presencia de los niños saca lo mejor de las personas. Creo que eso genera un entorno muy lindo. Y cuando la gente se conecta con la música desde ese lugar, para nosotros es un regalo”.

El Plan de la Mariposa no hace música para simplemente sonar: la hacen para conectar, para trascender, para decir algo desde lo íntimo, y dejar que resuene en la singularidad de cada espectador. “Las canciones nacen desde experiencias personales. Pero cuando salen, cada uno las interpreta a su manera. Y eso es lo mágico”, explicaron.

La banda acaba de lanzar una nueva canción y se prepara para registrar material en vivo, aunque aún no tienen claro si será editado este año. “Estamos con la gimnasia de tocar, de experimentar, de mantenernos conectados”, dijo Santiago. “Lo vivimos humildemente, como una aventura que arrancamos entre hermanos en Necochea y que se transformó en algo cada vez más atractivo artísticamente”.

Así fue el show de El Plan de la Mariposa en la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino: una experiencia sensorial, emocional y profundamente humana. Un viaje sin piloto automático, con brújula interna, y con la música como motor del encuentro.