Natalie Pérez, una artista completa sobre el escenario de la Fiesta de la Cerveza

Alvear

27 de Septiembre - Natalie Pérez emocionó y sorprendió en la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino*

En una de las presentaciones más vibrantes de la primera edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, la actriz y cantante Natalie Pérez ofreció una presentación desbordante de energía, carisma y sensibilidad, que dejó una marca profunda en el público y en la artista misma. Su paso por uno de los cuatro escenarios del predio ferial fue uno de los puntos altos de una jornada repleta de música y diversidad artística.

Con un repertorio que viaja entre el pop, el soul, lo latino y lo introspectivo, Natalie desplegó un show impecable, cargado de alegría, movimiento y emoción genuina. Su voz, fresca y poderosa, acompañó un set que incluyó canciones propias y algunas versiones que invitaron a cantar y bailar a un público amplio y variado: desde niñas y niños que la siguen desde su carrera como actriz, hasta adultos que conectan con su etapa musical.

Una sorpresa que la conmovió

Minutos después del show, visiblemente emocionada, Natalie participó de una conferencia de prensa donde compartió sus sensaciones con una sinceridad que conmovió tanto como su música: “la verdad, me quedé totalmente sorprendida. No tenía expectativas. Venía muy cansada, estuve grabando mi disco, me bajé de una vía, volví a subir a otra... y llegar, ver esa cantidad de gente, la organización, todo perfecto... Me agarró una emoción muy fuerte, en un momento pensé que no iba a poder seguir cantando”.

El show fue una verdadera fiesta, pero también una devolución de cariño a un público que, como ella misma describió, la sigue desde hace años y en distintos formatos: “veía nenes, veía personas grandes, veía familias, grupos de amigas, parejas de todos los colores… Eso tiene que ver con mi historia, con mi carrera, con cómo me fueron conociendo. Fue hermoso”.

Un presente musical intenso y un futuro prometedor

La presentación de Natalie en General Alvear coincidió con un momento clave en su carrera musical. Durante la conferencia, reveló que acaba de terminar de grabar su próximo álbum: “ayer terminamos de grabar el disco. Tiene 12 canciones y lo grabamos 100% en vivo, todos los músicos juntos. Estuvimos 10 días encerrados ensayando y 5 días en un estudio en Dubái. Fue una experiencia nueva y desafiante”.

Con lágrimas contenidas y una sonrisa plena, cerró su participación con una frase que define su esencia como artista: “lo que los artistas esperamos es esto: gente, canciones, emoción. Poder compartir. Y hoy eso pasó”.

Así, Natalie se despidió de General Alvear dejando una promesa abierta y un nuevo capítulo en su historia con el público mendocino. Su paso por la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino fue mucho más que una actuación: fue un reencuentro con la magia del escenario y con la conexión humana que, como ella misma dijo, "es lo que más vale".