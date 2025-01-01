Guasones,impecables en Alvear

Alvear

27 de Septiembre - Con más de treinta años de trayectoria, una lista de himnos infaltables y el espíritu rockero intacto, Guasones llegaron por primera vez a General Alvear y ofrecieron un recital explosivo que quedará grabado en la memoria de todos los presentes en la Fiesta de la cerveza del sur Mendocino. El escenario brilló con potencia, actitud y conexión directa con un público que no dejó de cantar, saltar y emocionarse.

La banda platense —reconocida por su fidelidad al rock nacional sin artificios— brindó un show sin fisuras. Clásicos como “Farmacia”, “Pobre tipo”, “Reyes de la noche” y “Pasan las horas” fueron coreados de principio a fin, en una noche en la que la música fue protagonista absoluta.

Un encuentro con artistas jóvenes y la esencia del vivo

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la participación de Manu Martínez, joven artista que fue invitada a cantar con la banda sin ningún ensayo previo. Tal como explicaron los músicos en la conferencia posterior al show, esto es parte de su filosofía: “somos de invitar bandas amigas o artistas nuevos a compartir escenario. Es un pequeño empujón, pero también nos hace bien a nosotros. Y Manu la rompió”.

La naturalidad con la que se gestó ese cruce dejó en claro que, en el rock de Los Guasones, lo espontáneo tiene un valor especial. "Sin ensayo, sin vueltas… y salió espectacular", comentaron entre risas.

Celebración del rock y del interior

Tras su actuación, algunos integrantes de la banda participaron de un encuentro con la prensa en el salón Roberto Fernández del predio Ferial, donde no ocultaron su entusiasmo por el evento ni por el contexto: “es la primera vez que venimos a este lugar, y fue alucinante. La gente cantaba todos los temas. Muy contentos de que aparezcan festivales nuevos, con buena organización y visión a futuro”.

Además, resaltaron el valor de este tipo de encuentros para las bandas del país: “nos cruzamos con Tipitos, Estelares, El Plan de la Mariposa… Bandas con las que tocamos desde hace años. Estos espacios permiten eso, y está buenísimo”.

Y agregaron: “no tiene nada que envidiarle a un festival grande de Capital o del resto del país. Muy buen nivel en todo. Nos imaginamos que para la ciudad fue una movida importante, mucha gente se acercó de los alrededores. Para ser el primero, estuvo todo muy bien hecho”.

Una noche para recordar

La presentación de Los Guasones en General Alvear fue mucho más que un recital: fue una celebración del rock argentino en su forma más genuina. Con sus letras crudas, su energía intacta y esa conexión directa con el público, demostraron por qué siguen siendo una de las bandas más queridas del circuito nacional.

“Nos la pasamos viajando por el interior, pero esto fue especial. Ojalá volvamos el año que viene”, dijeron al despedirse. Y con esa promesa abierta, dejaron a Alvear encendido, feliz y con la certeza de haber vivido una noche histórica.