AJEDREZ: Se jugó en San Rafael el Torneo Regional de Escuelas Secundarias

27 de Septiembre - Más de 90 jóvenes participaron este jueves del encuentro que reúne todos los años alumnos de Escuelas Secundarias de todo el Sur de la Provincia, en el Colegio Normal de San Rafael.

La Escuela Nº 9-036 “Mercedes Tomasa de San Martín de Balcarce” dirigida por su Profesor Jorge Vilches, fue organizadora y anfitriona del torneo que reunió a decenas de jóvenes de los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe, que disfrutaron de una gran mañana sobre el tablero.

La organización contó con el apoyo de la Escuela de Ajedrez del Club San Rafael de la UTN a cargo del Profesor Iván Siracusa, y con la presencia del Programa Provincial de Ajedrez Educativo de la Coordinación Provincial de Educación Física de la DGE, a través del coordinador del Sur, el Profesor Sebastián Lieby.

En el certamen, no sólo se distinguió a los mejores jugadores, como se realiza habitualmente en toda competencia, sino que también hubo obsequios a través de sorteos, lo que permitió a un buen número de participantes, volver a casa con alegría doble.

El torneo fue ganado por el múltiple Campeón Provincial de categorías Juveniles, Camilo Lieby, de la Escuela de Agricultura, con 7 triunfos en 7 rondas en juego.

El Sub Campeonato quedó en manos de otro experimentado jugador Alvearense, Elías Mattus, de la Escuela Preceptora Hilda Mabel Coria, de San Pedro del Atuel.

En tercer lugar, finalizó la fuerte jugadora Sanrafaelina, Tatiana Cruzate, de gran torneo.

Mejor Dama del certamen, se coronó la varias veces Campeona Provincial, Ana Victoria Lieby.

Principales Posiciones – Torneo Regional de Escuelas Secundarias:

1º Camilo Lieby (Esc. Agricultura – Gral. Alvear) 7 Pts

2º Elías Mattus (Esc. Preceptora Hilda Mabel Coria – Gral. Alvear) 6 Pts

3º Tatiana Cruzate (Colegio Normal – San Rafael) 6 Pts

4º Caleb Vega (Colegio F. Leloir – San Rafael) 5,5 Pts

5º Alexis Tapia (Esc. 12 de Agosto – Gral. Alvear) 5,5 Pts

6º Julián Aguirre (Esc. Agricultura – Gral. Alvear) 5 Pts

7º Fabrizio Bichir (Esc. Ejército de Los Andes – San Rafael) 5 Pts

8º Ana Victoria Lieby (Esc. Jorge Barraquero – Gral. Alvear) 5 Pts

9º Juan Cano (Esc. P. Molina – San Rafael) 5 Pts

10º Federico Formini (Esc. Bernardino Izuel – Villa Atuel) 5 Pts

La delegación Alvearense, comandada por el Profesor Sebastián Lieby, contó con la colaboración del Profesor Tobías Corvalán, y estuvo integrada por 22 jugadores.