Alvear se prepara para la primera Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

Alvear

26 de Septiembre - Este fin de semana, General Alvear será escenario de un gran acontecimiento: la primera edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, que se desarrollará en el predio ferial ubicado en calle 7 y Ruta 188. Con una grilla de artistas de nivel nacional y la participación de bandas locales, el evento se perfila como una de las grandes apuestas culturales y turísticas del departamento.

En la antesala de la fiesta, el intendente Alejandro Molero recorrió el predio y destacó el trabajo que realizan centenares de personas para ultimar detalles de la puesta en escena.

“La primera edición de esta fiesta nos llena de motivación y de ilusión. Estamos dando inicio a un evento que, sin dudas, se va a instalar en el calendario cultural de Mendoza”, afirmó Molero.

El jefe comunal remarcó el impacto económico que generará el festival, al señalar que ya se superaron las 6.000 entradas vendidas, muchas de ellas fuera de la provincia. “Antes cientos de alvearenses viajaban y pagaban hasta tres veces más para asistir a eventos similares en otros lugares. Hoy, miles de argentinos vendrán a General Alvear, lo que significa ocupación plena en hotelería y cabañas, además de un gran impulso al comercio y la gastronomía local”, subrayó.

Molero también destacó la articulación entre lo público y lo privado para llevar adelante esta propuesta: “cuando las cosas se hacen bien y en forma ordenada, el municipio no afronta costos elevados y, en cambio, recibe enormes beneficios que reactivan la economía. Estos eventos no son solo recreación y cultura, también generan un derrame económico muy importante para nuestra sociedad”.

El intendente llamó además a vivir la fiesta con responsabilidad, poniendo en valor el carácter familiar de la propuesta, que incluirá sectores para niños con juegos y espacios cómodos para disfrutar en grupo.

Una grilla de lujo

Por su parte, Billy Álvarez, de la productora 300 Producciones, resaltó que el festival es la concreción de un sueño que comenzó como un proyecto y hoy se convierte en realidad.

“No es fácil traer a todas estas bandas a General Alvear, pero demostramos que es posible cuando se trabaja con buenas intenciones entre lo público y lo privado. Esto ya se ha instalado como un evento de nivel nacional”, afirmó.

La programación reunirá a artistas de primer nivel como Guasones, Estelares, Los Tipitos, Natalie Pérez, Gauchito Club, Manu Martinez, El Plan de la Mariposa y Los Caligaris, junto a una destacada participación de bandas locales que abrirán la jornada desde horas de la tarde. El festival comenzará alrededor de las 15:30 y se extenderá hasta la madrugada.

Álvarez subrayó que se busca ofrecer un espacio accesible y abierto: “Es un evento social y muy familiar, por eso se permitirá que el público ingrese con mate y reposera para disfrutar de una verdadera experiencia comunitaria”.

Un evento que trasciende

Con la expectativa puesta en miles de visitantes y un movimiento económico que beneficia a toda la comunidad, la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino promete consolidarse en la agenda cultural y turística de Mendoza.