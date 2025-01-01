Comenzó el programa Lúdico para Adultos Mayores

Alvear

25 de Septiembre - La Municipalidad de General Alvear, a través de la Dirección de Deportes, puso en marcha una nueva propuesta dentro del Programa de Adultos Activos, incorporando actividades lúdicas especialmente pensadas para los adultos mayores.

El director de Deportes, Alberto Gómez, explicó: “hemos sumado actividades al programa de adultos activos, ligadas con la estimulación cognitiva, el despeje y el disfrute, que consideramos que es algo que tenemos que ir sumando a nuestros mayores”.

Las profesoras a cargo Verónica Gantus y Teresa Molina, remarcaron: “esta es una propuesta que se presenta en forma de taller con juegos de mesa que propone la mejora en la calidad de vida a través de lo cognitivo, lo social y lo emocional”.

El programa comenzó en el Polideportivo para luego extenderse a distintos barrios y distritos del departamento. “Queremos abarcar lo más que podamos, así todos tienen la posibilidad de jugar y vivenciarlo”, señalaron destacando además la importancia de recuperar juegos tradicionales y fomentar el encuentro intergeneracional.

Esta iniciativa busca que más adultos mayores se sumen a estas actividades, redescubriendo el valor del juego, la risa y la compañía, fortaleciendo lazos sociales y familiares.