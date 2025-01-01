Personas con discapacidad ingresarán gratis a la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

Alvear

24 de Septiembre - Desde la asesoría de Discapacidad, brindaron detalles al respecto.

La Asesora de Discapacidad, Viviana Lima, informó sobre el ingreso de personas con discapacidad a la Fiesta de la Cerveza. Explicó que se recepcionó la documentación requerida -fotocopia del CUD, del DNI y, en caso de corresponder, del acompañante- y que el trámite seguirá disponible solo hasta mañana a las 13 horas. Además, detalló que el sábado habrá presencia de la asesoría en los puestos de control y un punto neurodivergente dentro del predio, donde profesionales estarán disponibles para acompañar y asistir a quienes lo requieran.