Presentaron el programa de Conductor Designado en la Fiesta de la Cerveza

24 de Septiembre - La Municipalidad de General Alvear implementará nuevamente el programa de Conductor Designado durante la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, con el objetivo de promover la seguridad y la responsabilidad al momento de disfrutar del evento.

La Asesora de Juventud, Milagros Nieto, explicó: "el eje fundamental que tiene la gestión es que la sociedad de General Alvear pueda disfrutar, crecer y desarrollarse, pero sobre todo con responsabilidad y la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino no va a ser una excepción."

El sistema funcionará en la entrada del predio, donde quienes voluntariamente se inscriban como conductores designados recibirán un precinto amarillo, que les permitirá acceder de manera gratuita a agua y gaseosa en cualquiera de las barras del festival.

Al finalizar la jornada, cada participante deberá pasar por un control preventivo de alcoholemia (no sancionable) y en caso de resultar negativo, recibirá un número para participar en el sorteo de un televisor y una freidora de aire. Nieto, señaló: "la idea no solo es incentivar a la persona a que sea responsable, sino también un pequeño reconocimiento a esa persona que decide cuidar a sus amigos, que decide cuidar a la familia".

De esta manera, el municipio refuerza la importancia de la seguridad vial y la prevención, promoviendo un mensaje claro: "Que la seguridad y la diversión vayan de la mano".