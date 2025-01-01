Presentaron el programa de Conductor Designado en la Fiesta de la Cerveza

Thursday, 25 De September De 2025
La Municipalidad de General Alvear implementará nuevamente el programa de Conductor Designado durante la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, con el objetivo de promover la seguridad y la responsabilidad al momento de disfrutar del evento.
La Asesora de Juventud, Milagros Nieto, explicó: "el eje fundamental que tiene la gestión es que la sociedad de General Alvear pueda disfrutar, crecer y desarrollarse, pero sobre todo con responsabilidad y la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino no va a ser una excepción."
El sistema funcionará en la entrada del predio, donde quienes voluntariamente se inscriban como conductores designados recibirán un precinto amarillo, que les permitirá acceder de manera gratuita a agua y gaseosa en cualquiera de las barras del festival.
Al finalizar la jornada, cada participante deberá pasar por un control preventivo de alcoholemia (no sancionable) y en caso de resultar negativo, recibirá un número para participar en el sorteo de un televisor y una freidora de aire. Nieto, señaló: "la idea no solo es incentivar a la persona a que sea responsable, sino también un pequeño reconocimiento a esa persona que decide cuidar a sus amigos, que decide cuidar a la familia".
De esta manera, el municipio refuerza la importancia de la seguridad vial y la prevención, promoviendo un mensaje claro: "Que la seguridad y la diversión vayan de la mano".