AJEDREZ: “Juani” Ruíz, ganó el Blitz “Día de la Primavera”

Tuesday, 23 De September De 2025
El pasado fin de semana se disputó el torneo Blitz “Día de la Primavera”, organizado en forma conjunta por la Escuela Municipal de Ajedrez y la Agrupación Alvearense de Ajedrez, y el actual Campeón Alvearense se colgó la medalla del primer puesto en un reñido desempate ante Cristian Orozco y Sebastián Garay.
En el certamen, los tres jugadores finalizaron igualados con 5 puntos, sobre seis posibles, por lo que todo se llevó a un desempate mano a mano, en un triangular apasionante, que lo dejó a Juan Ignacio Ruíz como Campeón. El Maestro Nacional ganó 5 duelos y perdió sólo uno, ante Sebastián Garay-
Sub Campeón finalizó Cristian Orozco, que en el torneo terminó también con 5 victorias y una derrota, frente a Ruíz.
En el tercer peldaño, culminó Sebastián Garay, que venció en todas las rondas, a excepción en la que fue derrotado por Orozco.
Principales Posiciones – Torneo Blitz “Día de la Primavera 2025”
1º MN Juan Ignacio Ruíz 5 Pts
2º Cristian Orozco 5 Pts
3º Sebastián Garay 5 Pts
4º Juan Sebastián Lieby 4 Pts
5º Sebastián Lieby 3 Pts
6º Alejo Mella 3 Pts
7º Juan Ignacio Martínez Riarte 3 Pts
8º Ana Victoria Lieby 3 Pts
9º Pablo Cornejo 3 Pts
10º Lucas Carrozo 3 Pts