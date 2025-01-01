AJEDREZ: “Juani” Ruíz, ganó el Blitz “Día de la Primavera”

Deportes

23 de Septiembre - El Campeón Alvearense logró imponerse en un duro desempate ante dos duros rivales y se quedó con el primer puesto.

El pasado fin de semana se disputó el torneo Blitz “Día de la Primavera”, organizado en forma conjunta por la Escuela Municipal de Ajedrez y la Agrupación Alvearense de Ajedrez, y el actual Campeón Alvearense se colgó la medalla del primer puesto en un reñido desempate ante Cristian Orozco y Sebastián Garay.

En el certamen, los tres jugadores finalizaron igualados con 5 puntos, sobre seis posibles, por lo que todo se llevó a un desempate mano a mano, en un triangular apasionante, que lo dejó a Juan Ignacio Ruíz como Campeón. El Maestro Nacional ganó 5 duelos y perdió sólo uno, ante Sebastián Garay-

Sub Campeón finalizó Cristian Orozco, que en el torneo terminó también con 5 victorias y una derrota, frente a Ruíz.

En el tercer peldaño, culminó Sebastián Garay, que venció en todas las rondas, a excepción en la que fue derrotado por Orozco.

Principales Posiciones – Torneo Blitz “Día de la Primavera 2025”

1º MN Juan Ignacio Ruíz 5 Pts

2º Cristian Orozco 5 Pts

3º Sebastián Garay 5 Pts

4º Juan Sebastián Lieby 4 Pts

5º Sebastián Lieby 3 Pts

6º Alejo Mella 3 Pts

7º Juan Ignacio Martínez Riarte 3 Pts

8º Ana Victoria Lieby 3 Pts

9º Pablo Cornejo 3 Pts

10º Lucas Carrozo 3 Pts