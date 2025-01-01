Se celebró el Día de la Sanidad

Alvear

23 de Septiembre - El Día de la Sanidad fue conmemorado este lunes con un emotivo acto en la plaza del barrio Sanidad, gracias a la iniciativa de los vecinos y al acompañamiento de las autoridades locales.

La ceremonia incluyó reconocimientos al personal de salud y cambios de banderas, y contó con la participación del intendente Alejandro Molero, la presidenta del Concejo Deliberante Alejandra Torti, el director del Hospital Enfermeros Argentinos Alejandro Torres, el jefe del Área Departamental de Salud Marcos Domenech, además de trabajadores de distintas instituciones sanitarias y vecinos del departamento.

Durante el acto, se destacó el compromiso del personal de salud, cuya tarea cotidiana sostiene el sistema sanitario con esfuerzo, entrega y vocación de servicio. Asimismo, se puso en relieve la articulación entre municipio, hospital, área sanitaria y organizaciones barriales, que hoy trabajan de manera conjunta para mejorar la atención en General Alvear.

En su mensaje, el intendente Alejandro Molero expresó: “quiero homenajear no solo a las manos y mentes brillantes que curan y cuidan, sino también a los corazones enormes de nuestro personal de salud, que con humanidad, compromiso y entrega protegen y acompañan a la comunidad en los momentos más difíciles”.

Las autoridades sanitarias también remarcaron las inversiones históricas en infraestructura, equipamiento, recursos humanos y tecnología, que modernizan el sistema local e impactan de manera directa en la calidad de atención de los alvearenses.

En su discurso, el jefe del Área Departamental de Salud, Marcos Domenech, remarcó, “este acto es histórico porque reúne al municipio, el hospital, el área sanitaria, las organizaciones barriales y a la comunidad. La salud no es solo el hospital o los centros de salud: somos todos. Hoy estamos modernizando el sistema con infraestructura, recursos humanos y tecnología inédita en el departamento, pero nada de esto sería posible sin el esfuerzo del personal de salud, que muchas veces es sobrehumano y no siempre reconocido”.

Por su parte, el director del Hospital Enfermeros Argentinos, Alejandro Torres, valoró que la ceremonia se realizara en un espacio barrial, “la sanidad no es un trabajo, es una vocación y una forma de vida. El personal de salud entrega humanidad y profesionalismo en cada guardia y en cada consulta. Hoy el hospital atiende a más del 70% de la población gracias a inversiones históricas en equipamiento y a la incorporación de profesionales, lo que nos permite brindar servicios de calidad y transformar vidas todos los días”.

Con este acto, General Alvear no solo rindió homenaje al personal de salud en su día, sino que reafirmó la importancia del trabajo conjunto entre instituciones y comunidad para construir un sistema sanitario cada vez más cercano y equitativo.