Molero recorrió la obra de asfaltado en calle Centenario junto a autoridades de Vialidad Provincial

Alvear

23 de Septiembre - En la mañana del martes, el intendente Alejandro Molero encabezó una recorrida por la obra de asfaltado y demarcación que se lleva adelante en calle Centenario, entre la Ruta Nacional 143 y la zona conocida como Cinco Esquinas de Alvear Oeste.

Molero estuvo acompañado por el administrador general de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli, el coordinador de la Zona Sur, Leonardo Viñolo, y la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Torti.

Durante la recorrida, el jefe comunal destacó la importancia de estos trabajos para el desarrollo urbano y rural del departamento. “Hoy estamos en la demarcación de la calle Centenario hasta Cinco Esquinas, unos 3.200 metros aproximadamente, que serán señalizados correctamente para convertirse en el nuevo desvío de carga pesada. Esto permitirá retirar el tránsito pesado de arterias como Pedro Escudé —más conocida como calle de los Pimientos— y Granaderos, donde los camiones generaban importantes inconvenientes”, explicó Molero.

Además, detalló otras obras que ya están en ejecución o próximas a comenzar en conjunto con Vialidad. “Ya iniciamos el asfaltado de mil metros de calle J, donde intervendremos el 50% del trayecto en esta primera etapa. Luego nos trasladaremos a la calle E, que también será pavimentada en tramos, y finalmente a calle Circunvalación, donde Vialidad ya nos ha provisto de 100 luminarias LED de gran potencia para complementar el nuevo desvío de carga pesada”.

Molero subrayó la magnitud de estas obras y agradeció el apoyo constante del Gobierno provincial. “Estas son obras muy costosas, imposibles de afrontar solo desde el municipio. Sin el acompañamiento de la provincia, serían inviables. Lo más importante es que comenzamos, que no vamos a detenernos y que seguiremos avanzando en la recuperación de caminos rurales, fundamentales para los productores, la salud y la educación de nuestra comunidad”.

Por su parte, Osvaldo Romagnoli valoró la planificación conjunta y detalló los avances técnicos: “Hoy estamos disfrutando de una etapa final con la demarcación de calle Centenario, pero esto comenzó con asegurar la transitabilidad, mejorar la estabilización y, finalmente, marcar correctamente la calzada. Ayer empezamos con el asfaltado de calle J, especialmente pensando en la circulación de vehículos escolares. También recorrimos calle E y revisamos la limpieza previa a la demarcación”.

Romagnoli agregó que se finalizó la obra del puente sobre calle 7, inicialmente previsto como una refacción, pero que debió ser reconstruido totalmente debido al caudal previsto en la zona. “Este puente cuenta con un sobreancho que duplica el de la calzada tradicional, permitiendo la circulación segura de peatones, ciclistas y vehículos de menor porte a ambos lados”.

También hubo tiempo para revisar los caminos ganaderos y mantener reuniones con referentes del sector. “Estamos aprovechando las condiciones de humedad para avanzar con mayor velocidad. Sabemos que los reclamos son muchos, y entendemos la magnitud de la red vial del sur provincial. La planificación es fundamental, y todo se carga en el Banco Integrado de Proyectos (VIP), que permite priorizar las obras más urgentes junto con el Ministerio y la Legislatura”.

Con estas acciones, General Alvear avanza en la mejora de su infraestructura vial, con un enfoque que busca equilibrar el desarrollo urbano con el acceso rural, apuntalando así las bases para un crecimiento sostenido y ordenado.