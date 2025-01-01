Molero recorrió la Costanera Centro junto a referentes del sector privado

Alvear

20 de Septiembre - El intendente Alejandro Molero encabezó una recorrida por la obra de la Costanera Centro, un ambicioso proyecto de recuperación y desarrollo urbano a la vera del río Atuel. El jefe comunal estuvo acompañado por representantes de la Cámara de Comercio y la Cámara de Turismo, con quienes compartió detalles del avance de las obras y el impacto que tendrán para vecinos, comerciantes y turistas.

Esta mañana, el intendente Alejandro Molero encabezó una recorrida por la obra de la Costanera Centro, un ambicioso proyecto de recuperación y desarrollo urbano a la vera del río Atuel. El jefe comunal estuvo acompañado por representantes de la Cámara de Comercio y la Cámara de Turismo, con quienes compartió detalles del avance de las obras y el impacto que tendrán para vecinos, comerciantes y turistas.

Durante la visita, Molero destacó el estado actual del proyecto, que avanza hacia su etapa de infraestructura básica. “Hoy estamos ya avanzando con los puentes, las obras de arte necesarias y el tendido eléctrico que permitirá iluminar toda la avenida hasta el río”, afirmó. Según explicó, ya se encuentran en ejecución dos puentes claves, mientras que la Cooperativa Eléctrica Cecsagal inició los trabajos de electrificación del área.

La obra forma parte de un plan integral de desarrollo turístico, recreativo y urbano que busca transformar el borde del río en un nuevo espacio público de uso gratuito y de alta calidad para los vecinos de General Alvear y los visitantes.

Infraestructura en marcha

En esta primera etapa se están interviniendo 800 metros del margen del Atuel, donde se proyecta la instalación de 35 quinchos y 15 sombrillas, además de churrasqueras, mobiliario urbano y sanitarios. “Queremos tener este lugar listo para que todos los alvearenses puedan disfrutarlo a partir del próximo verano”, aseguró el intendente.

La iniciativa contempla también la continuidad de la Avenida Alvear Oeste hasta la ribera, lo que facilitará el acceso vehicular directo. “Apenas terminemos los puentes, comenzaremos los trabajos de consolidación de la arteria, y estimamos que para principios del próximo año ya estará pavimentada”, explicó Molero.

Proyección a futuro

Molero subrayó que este desarrollo es solo el inicio de un proyecto más amplio que llegará hasta el Club 8 de Noviembre y conectará con otros sectores como San Juan y Chapeaurrouge. El objetivo es consolidar un circuito urbano y turístico que funcione tanto como lugar de esparcimiento diurno, como paseo nocturno en época estival.

“Después de décadas de sueños truncos, hoy estamos concretando este anhelo colectivo. Recordamos a personas como el arquitecto Toujas, que trabajaron en su momento en el desarrollo de maquetas del parque. Hoy, ese sueño empieza a ser realidad”, remarcó.

Participación público-privada

Uno de los aspectos destacados por el intendente fue la participación activa del sector privado en el proyecto. Se prevé que los servicios gastronómicos —como paradores de comidas y bebidas— sean concesionados a emprendedores locales.

Además, Molero agradeció el gesto de la familia Iglesia, que cedió una importante franja de terreno con árboles añosos plantados y cuidados por generaciones. “Ellos han sido parte de esta construcción colectiva. Esto es ganar-ganar: se potencia su desarrollo privado, y al mismo tiempo, todos los alvearenses ganamos un espacio verde consolidado”, sostuvo.

La Costanera Centro se perfila como uno de los espacios públicos más importantes de General Alvear, no solo por su valor recreativo y paisajístico, sino también por su potencial turístico y comercial. El proyecto avanza a paso firme con el respaldo del municipio, el sector privado y la comunidad, consolidando un ejemplo de planificación urbana con sentido integrador.