Se celebró el día delJubilado en Bowen

Alvear

20 de Septiembre - Este sábado, en el Centro de Jubilados y Pensionados de Bowen se desarrolló el festejo por el Día del Jubilado, una jornada organizada por la Dirección de Familias, a través del área del Adulto Mayor, en conjunto con la comisión del Centro de Jubilados del distrito.

Este sábado, en el Centro de Jubilados y Pensionados de Bowen se desarrolló el festejo por el Día del Jubilado, una jornada organizada por la Dirección de Familias, a través del área del Adulto Mayor, en conjunto con la comisión del Centro de Jubilados del distrito.

El encuentro contó con la presencia del intendente Alejandro Molero, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante Alejandra Torti, el delegado de Bowen Luis Gergeluk, la directora de Familias Gabriela Arzelán, la reina del Adulto Mayor Nélida Arancibia, entre otros.

Hubo música, bailes, comidas típicas y actividades recreativas que hicieron del encuentro una verdadera fiesta de integración y celebración.

La coordinadora del Área del Adulto Mayor, Jorgelina Peralta, destacó que “estas actividades son espacios de encuentro para disfrutar, compartir y relacionarse con otros adultos mayores, siempre con el acompañamiento del municipio en talleres, deportes y propuestas recreativas”.

Por su parte, la presidenta del HCD, Alejandra Torti, destacó: “este Centro de Jubilados hoy ha contenido a jubilados de todo el departamento, y nosotros seguimos trabajando para darles contención y actividades, teniendo en cuenta la importancia de nuestros abuelos en nuestra vida, quienes nos transmitieron valores y quienes nos enseñaron a salir adelante”.

Los protagonistas vivieron una jornada de alegría y camaradería. María, una jubilada presente, expresó: “hemos tenido un recibimiento muy bonito, compartiendo con todos los compañeros y agradeciendo a la municipalidad por todo lo que hace por nosotros”.

A su vez, Alicia Bertomeu, secretaria de la Comisión del Centro de Jubilados de Bowen, resaltó el espíritu activo de los mayores: “no somos jubilados que se quedan en casa sin ganas, somos adultos activos con experiencia de vida, y este es el tiempo para disfrutar y hacer todo lo que soñamos”.

De esta manera, el festejo fue un espacio de contención y recreación, reafirmando la importancia de los adultos mayores en el departamento.