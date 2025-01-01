Dio inicio al 20º Congreso de Educación

Alvear

19 de Septiembre - Este jueves por la noche, en el Teatro Antonio Lafalla, comenzó el 20º Congreso de Educación bajo el lema “Educación inclusiva y salud mental en la era digital”. El evento reúne a destacados disertantes nacionales e internacionales y convoca a docentes, estudiantes y profesionales de distintos puntos de la provincia.

La apertura contó con la presencia de autoridades municipales, representantes del sector educativo y público en general. Durante tres jornadas se desarrollarán conferencias y paneles sobre temáticas actuales que atraviesan a la educación, como el impacto de la tecnología, la inclusión y el bienestar emocional.

El sábado por la tarde en el Polideportivo Deportistas Alvearenses, será el cierre del Congreso con la disertación de Pilar Sordo una de las más esperadas por la comunidad.