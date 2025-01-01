Detuvieron un hombre con marihuana en la plaza Carlos María

Alvear

19 de Septiembre - Durante el mediodía del jueves, efectivos de la UMAR detectaron a un hombre en actitud sospechosa dentro de la plaza departamental. Al ser entrevistado, entregó voluntariamente un envoltorio con una sustancia vegetal.

El análisis realizado por personal de Toxicomanía confirmó que se trataba de marihuana desmenuzada, con un peso de 41,6 gramos.

El procedimiento se realizó bajo directivas del fiscal general de la Fiscalía Descentralizada de San Rafael, quien dispuso el secuestro de la sustancia y la confección de las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley 23737. Como no registraba medidas pendientes, el ciudadano fue notificado y recuperó la libertad en el lugar.