Presentaron en General Alvear el programa +365 – Tierra de Productos Saludables

Friday, 12 De September De 2025
|►
|Escuchar:
|
La propuesta busca visibilizar durante todo el año una amplia gama de productos provinciales, entre ellos frutas y hortalizas frescas, frutos secos, aromáticas, miel, aceite de oliva y enlatados, fortaleciendo tanto la comercialización como el desarrollo de los productores.
El programa se articula de manera conjunta entre el Ministerio de Producción, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación, con el fin de integrar la producción local al ámbito educativo y promover en niños y jóvenes una alimentación equilibrada, saludable y vinculada a la identidad regional.
Desde la coordinación del Ministerio de Producción en el sur provincial se destacó que la iniciativa, surgida en esta región, responde también a la necesidad de fortalecer la economía regional, aprovechar la diversidad agrícola de Mendoza y acompañar una tendencia global hacia la alimentación sana. Además, se subrayó que el programa permitirá informar a consumidores y productores sobre las frutas y verduras de estación, contribuyendo a que las familias adquieran alimentos en el momento de mayor oferta y menor costo, al mismo tiempo que los productores podrán orientar su producción hacia lo más demandado.
El programa +365 también apunta a reducir intermediarios, facilitar el contacto directo entre productores y consumidores, y consolidar circuitos de comercialización más accesibles y sostenibles. En este sentido, General Alvear se convierte en un punto clave para la implementación del plan, que se extenderá progresivamente a toda la provincia.