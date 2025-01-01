Molero y Vargas Arizu se reunieron por la lucha antigranizo

Alvear

11 de Septiembre - El Intendente de General Alvear, Alejandro Molero, recibió esta mañana al Ministro de la Producción, Rodolfo Vargas Arizu, con quien mantuvo una reunión de trabajo en el edificio municipal. Tras el encuentro, ambos funcionarios brindaron una conferencia de prensa en la que se confirmó un importante acuerdo para reactivar este año el sistema de lucha antigranizo en la región.

“El gobierno provincial ha manifestado su compromiso de colaborar activamente en la reactivación del sistema de lucha antigranizo, aportando aeronaves, tecnología y recursos fundamentales”, destacó el intendente Molero. Subrayó que este esfuerzo se enmarca en una estrategia conjunta para salvaguardar las producciones agrícolas, especialmente en el sur de Mendoza, una de las zonas más afectadas por las tormentas de granizo.

Molero explicó que el radar destinado a detectar tormentas ha sido renovado y dotado de nueva tecnología, lo que representa un avance significativo para mejorar la efectividad del sistema. Asimismo, se dispondrá del remanente de bengalas del año anterior, insumos que, según estimaciones técnicas, permitirán cubrir la campaña de este año.

“El gobierno de la provincia estaría aportando más del 70% del costo total del sistema, lo cual deja a los municipios de San Rafael y General Alvear la responsabilidad de cubrir una parte menor, relacionada con el combustible y la contratación de pilotos”, detalló el jefe comunal.

El intendente también remarcó el papel clave que juega San Rafael en este esquema: “la empresa aeronáutica sanrafaelina, que operó el año pasado, tiene la capacidad operativa para lanzar nuevamente la campaña. Además, San Rafael concentra más del 70% del área cultivada a proteger. Es el actor fundamental que debe tomar la decisión de avanzar en conjunto”, afirmó.

Por su parte, el ministro Vargas Arizu reiteró la posición de la gestión provincial de priorizar el Fondo Compensador Agrícola, un sistema de asistencia directa al productor ante daños por contingencias climáticas.

En este sentido, dejó en claro que será decisión de los municipios involucrados —principalmente San Rafael y General Alvear— asumir los costos restantes, coordinar la operatividad local y que tanto el sistema de lucha antigranizo con el fondo compensador “pueden convivir a la perfección”.

“Desde General Alvear valoramos profundamente el esfuerzo de la Provincia y su predisposición para aportar recursos clave. Ahora resta que San Rafael también se sume a esta iniciativa, para que juntos podamos encarar una nueva campaña de defensa ante el granizo”, concluyó el Intendente Alejandro Molero.