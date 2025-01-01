Alvear celebró el Día del Maestro con un emotivo acto*

Alvear

11 de Septiembre - En la Escuela Nº 1-211 “Carlos María de Alvear” se realizó el acto oficial por el Día del Maestro, con la presencia de autoridades, docentes, alumnos y familias que acompañaron este homenaje a la labor docente.

El director de Educación, José Morán, destacó la importancia de la fecha: "es un día muy importante para cada uno de los docentes del departamento, que sabemos del esfuerzo, el compromiso y la dedicación que ponen en cada aula."

Por su parte, la docente Silvia Crespillo resaltó el valor de la vocación: "dar clases y compartir con los niños es una carrera muy bella. Ser maestro no es solo enseñar, muchas veces también es escuchar y acompañar."

En su discurso, la directora María de Lourdes Rodríguez subrayó el rol social de los maestros: "los docentes no solo transmiten conocimientos, también orientan, acompañan y abren caminos de esperanza, incluso en medio de las dificultades."

La celebración concluyó con un cálido homenaje a los docentes, valorando la vocación, la dedicación y el compromiso que dejan huellas imborrables en generaciones de alumnos y que siguen construyendo futuro desde las aulas de General Alvear.