Llega la Previa de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

Alvear

10 de Septiembre - Será el viernes, con la presencia de destacados artistas locales, en el Paseo de los Artesanos.

El Secretario de Desarrollo, Hugo Molina y la encargada del Área de Economía Social, Mariela Carduz, brindaron información acerca de la "Previa de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino", que se realizará el próximo viernes 12 de septiembre a las 19 horas, en el Paseo de los Artesanos, los siguientes Emprendedores Cerveceros y Gin locales estarán presentes:

* El Calden (cerveza)

* Oblicuo (Cerveza y gin)

* Stipa (cerveza)

* Food Beer Piren

* Acertijo ( Gin)

Show artístico:

* Echarenmamo " Abrazo Acorde 2.0"

* Terapeutas (disco nuevo), Nico Bello y Ale Flores