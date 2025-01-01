Presentan iniciativa para fomentar el consumo de frutas y verduras locales

Alvear

10 de Septiembre - El Ministerio de Producción de la provincia, junto a la Secretaría de Desarrollo, lanzará este jueves 11 de septiembre una propuesta destinada a promover hábitos saludables en la comunidad y fortalecer el consumo de frutas y verduras de producción local.

La presentación se realizará a las 11 horas en Casa Salonia, donde se darán a conocer los ejes principales del programa.

La licenciada Belén Baidal explicó que “en el programa 365 del Ministerio de Producción, la idea es incentivar el consumo de frutas y verduras en adolescentes y adultos. Forman parte de esta iniciativa el Ministerio de Producción, la Dirección General de Escuelas, la Subsecretaría de Desarrollo, los productores locales, y se trabaja de manera conjunta con distintas entidades que brindarán capacitaciones”.

Por su parte, Celeste Vilches destacó que “nosotros venimos trabajando desde hace años con este mismo objetivo de fomentar hábitos saludables en la comunidad, sobre todo en las escuelas, porque creemos que los jóvenes, adolescentes y niños son multiplicadores de estos hábitos. Dentro de este proyecto continuamos con la misma meta que tenemos desde el área de Municipios Saludables”.

Según adelantaron, para el lanzamiento se ha convocado a directoras de escuelas, de CENS y de CEBJA, con el objetivo de comenzar a aplicar el programa desde mañana.