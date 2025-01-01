Se le metieron en la casa y le robaron la tarjeta de Débito

Alvear

10 de Septiembre - Ocurrió este martes, mientras la víctima regaba su patio. Posteriormente compraron en una carnicería.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 17:00 horas de este martes, en una vivienda de Calle Mitre al 1300, cuando una mujer de 72 años de edad se encontraba regando el frente de su vivienda y observó a un hombre saliendo de su portón.

Al revisar su casa, no notó faltantes de inmediato, pero luego constató la sustracción de una tarjeta de débito del Banco Nación.

Posteriormente, detectó movimientos en su cuenta con consumos por mas de 206.000 en compras en una carnicería y otro comercio.